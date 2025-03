Grdović dao svoj sud o našem predstavniku za Eurosong: ''Nije u redu to što mu rade sad!''

Mladen Grdović prokomentirao je našeg predstavnika za Eurosong, Marka Bošnjaka. Njegov nastup na Dori mu se, kaže, svidio.

Glazbenik Mladen Grdović otkrio je svoj mišljenje o našem predstavniku za Eurosong, Marku Bošnjaku i njegovoj pjesmi ''Poison Cake''.

Mladen Grdović - 4 Foto: D. Butković

"Meni je imao dobar nastup na Dori. I mogao bi uspjeti u Europi. Iako sumnjam da će postići bolji uspjeh od našeg drugog Marka, odnosno Baby Lasagne. Želim mu svu sreću'', rekao je Grdović za Slobodnu Dalmaciju.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Damir Škomrlj / CROPIX

''Nije u redu to što mu rade sad, svi ti negativni komentari, to je jako teško za svaku osobu, ja sam svašta prošao u životu, vjerujte, to nije lako. Ne treba to raditi, da ga toliko gade. On je pokazao jedan svoj imidž u ovom 21. stoljeću, koje bi trebalo biti moderno", dodao je.

Inače, Marko Bošnjak je u hit-showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' upravo utjelovio Grdovića, a više o tome saznajte OVDJE.

Slažete li se s Mladenovim komentarom? Da, potpuno je u pravu

Ne, Mladen je malo pretjerao Da, potpuno je u pravu

Ne, Mladen je malo pretjerao Ukupno glasova:

Marko Bošnjak, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Hrvatska je na kladionicama za Eurosong drastično pala, a više o tome saznajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednica našeg showa postala je majka, poznati su spol i nesvakidašnje ime bebe!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Veliki intervju s Goranom Navojcem: ''Streaming-platforme ozbiljno su ugrozile film i filmsku umjetnost...''

Pogledaji ovo Celebrity Supruga zvijezde realityja uhićena jer je planirala njegovo ubojstvo, on je mislio da je u sretnom braku

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica našeg showa postala je majka, poznati su spol i nesvakidašnje ime bebe!

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven tužan razlog zbog kojeg je toliko dugo trebalo da se pronađu tijela glumca i njegove supruge?

Pogledaji ovo Celebrity Pojavila se snimka koja otkriva kako je zaručnica rock-zvijezde pala s kruzera

Pogledaji ovo Celebrity Srpska pjevačica o kriterijima za vezu: ''Kako da budem s nekim tko zarađuje 1500 eura mjesečno?''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi su se šokirali kada je Meghan Markle otvorila svoj hladnjak: "Ovo je tako nehigijenski!"