Supruga zvijezde realityja uhićena jer je planirala njegovo ubojstvo, on je mislio da je u sretnom braku

Victoria Goodwin, supruga zvijezde reality showa o paranormalnom "Ghost Adventures" Aarona Goodwina, uhićena je zbog planiranja ubojstva svog muža.

Floridska policija tvrdi da je Victoria unajmila ubojicu koji je trebao ubiti njezina supruga, a tragičan događaj trebao se dogoditi tijekom snimanja emisije sa Zakom Bagansom u Kaliforniji. Njezin plan osujećen je prošli tjedan, kada ju je policija uhitila, a prema pisanju TMZ-a, ubojici koji je još bio u zatvoru priznala je da je na taj način htjela okončati brak.

Aaron i Victoria Goodwin - 2 Foto: Afp

"Jesam li loša osoba? Jer sam odlučila završiti njegovo postojanje, a ne se razvesti", navodno je rekla Victoria.

Aaron i Victoria Goodwin - 1 Foto: Afp

Prema optužnici, Victoria je unajmila navodnog plaćenog ubojicu još u listopadu 2024. i za to spremila 11,515 dolara, dajući mu sve informacije o Aaronovu kretanju u Kaliforniji, a za to je platila i depozit od 2,500 dolara. Operacija tada nije bila izvršena, nepoznato je što se dogodilo s poslom. Policija je za to saznala slučajno kada je pronašla mobitel u ćeliji zatvorenika.

Victoria je demantirala da je htjela Aarona mrtvog, ali je dodala da je više fantazirala o tome kako je to biti bez supruga. S druge strane, izvori bliski Aaronu tvrde da je nakon tog saznanja bio iznenađen i shrvan potezima supruge jer je mislio da je u sretnom braku.

Aaron Goodwin Foto: Profimedia

Par je (bio) u braku od 2022. godine, a vjenčali su se u Disneylandu.

