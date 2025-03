I naša političarka pozvala na bojkot pjesme pobjednika Dore: ''Osveta i ubojstvo trovanjem''

Ni par dana nakon pobjede Marka Bošnjaka na Dori ne stišavaju se reakcije. Političarka Lidija Bekavac na društvenim mrežama je pozvala na bojkot pjesme.

Pjesma ''Poison Cake'' našeg predstavnika Marka Bošnjaka izazvala je brojne reakcije. Kritizirao ju je čak i splitski svećenik, a sada mu se pridružila splitska političarka.

A Lidija Bekavac, vijećnica u Gradskom vijeću Splita iz redova HGS-a, oglasila se na Facebooku. Izrazila je zabrinutost zbog pjesme, a pozvala je i na njezin bojkot.

''Osveta i ubojstvo trovanjem. Pjesma koja je pobijedila za Eurosong Marka Bošnjaka potiče kao nešto pozitivno osvetu trovanjem. Da li slušanje ove pjesme krije opasnost da ubojstvo trovanjem postane poželjan način osvete za bilo kakav osjećaj osobne povrijeđenosti? Da li ova pjesma pokazuje zločin u poželjnom svjetlu? Gledajući spot ove pjesme sa zmijom u središtu svega ne možemo se oteti osjećaju nelagode i Zla. Ova pjesma je otrov za javni prostor i to je njena poruka'', započela je.

''A što se krije iza ove pobjede? Pjesmu 'Poison Cake' napisao je međunarodni tim kojemu je ovo treća uvrštena pjesma za ovogodišnji Eurosong. Pobjedu u Hrvatskoj ovoj pjesmi je donio žiri iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Splita, Španjolske, Slovenije, Armenije i Finske! Dok su stanovnici Lijepe Naše naivno vjerovali da je njihov glas presudan i slali tisuće i tisuće poruka te poziva za favorita publike Ogenja po cijeni 0,32 centa po pozivu lijepo su napunili blagajnu'', dodala je.

''Nije slučajno ni to da je Marko Bošnjak prošle godine otpjevao hrvatsku himnu na gay paradi u Zagrebu jer on odgovara političkom i svjetonazorskom trendu mainstream medija. Poticanje nasilja na vrlo perfidan način, zar je ovo poruka za našu djecu i našu mladost. Bojkotirajmo svi ovo što nam se nameće jer nije to ni bio naš izbor'', zaključila je.

