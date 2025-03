Snimka Melanije Trump širi se društvenim mrežama, svi komentiraju istu stvar!

Snimka Melanije Trump, koja je nastala krajem siječnja tijekom njezinog posjeta Kaliforniji s Donaldom Trumpom, postala je viralna na internetu, a mnogi su komentirali njezine usne, tvrdeći da je izvodila neobične pokrete.

Na društvenim mrežama se pojavila hrpa komentara koji su to uočili i ranije.

"Uvijek to radi, čini se da joj je neugodno u javnosti", "Usne joj se još uvijek oporavljaju od onog zamalo promašenog poljupca tijekom inauguracije", "Kao da ima tikove", "Ma ovo nije ništa novo, stalno to radi".

Melania was making some strange movements with her lips on the tarmac in California today. Almost seemed like wincing. Hopefully everything is ok. pic.twitter.com/V8d7IQuxd8