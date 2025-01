Pogledajte kako izgleda rodna kuća Melanije Trump u Sloveniji, izgradio ju je njezin otac!

Melania Trump odrasla je u slovenskoj Sevnici. Ondje je živjela s majkom, ocem i sestrom sve dok se nije preslila u Ljubljanu.

Donald Trump u ponedjeljak je službeno postao predsjednik SAD-a. Najveća podrška mu je, kao i uvijek, bila njegova supruga Melania Trump.

Svima je dobro poznato da je Melania rođena u Sloveniji, točnije u Sevnici, a svi pričaju o tome kako izgleda njezina rodna kuća. Melania je ondje živjela s majkom, ocem i sestrom dok se nije preselila u Ljubljanu.

Lijepo uređena, sa zelenom okućnicom, kuća je pravi raj za život, a kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Novinari "Blica" posjetili su Sevnicu kako bi saznali više, ali susjedi su bili sramežljivi i nisu otkrili više informacija. Otkrili su samo da Melanijin otac voli provoditi vrijeme u Sevnici.

''Mislim da su to sasvim normalni ljudi, da to što je Trump, što je Melania, to iz njihove kuće ne ide nikamo. Tako da, kad je umrla mama, mi smo se čuli, izjavili saučešće i to je bilo sve i poslije nikad više nismo o tome razgovarali. Kada je došao, pozdravili smo se i živimo dalje normalno. Na kraju krajeva, to je kuća koju je sam izgradio'', rekao je susjed.

