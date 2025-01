Svijet obilaze prizori Melanije i Donalda Trumpa kakve ne viđamo često!

Melania i Donald na svečanom balu zaplesali su na ''Battle Hymn of the Republic'', a prva dama nije skidala osmijeh s lica.

Donald Trump u ponedjeljak je službeno postao predsjednik SAD-a. Nakon inauguracije uslijedio je i bal, a sve oči bile su uprte u Donalda i njegovu dragu Melaniju Trump dok su plesali sentiš u kongresnom centru Walter E. Washington, piše "Daily Mail".

Američka prva dama izgledala je prekrasno u bijeloj satenskoj haljini bez naramenica s crnim detaljima. Haljinu je izradio Hervé Pierre, isti dizajner koji joj je izradio inauguracijski outfit 2017. godine. Modnu kombinaciju krasio je prorez kod noge.

Sa suprugom je zaplesala na ''Battle Hymn of the Republic'', a osmijeh nije skidala s lica, to je mnoge iznenadilo jer se za nju često komentira kako je gotovo uvijek namrštena u javnosti.

Na pozornici su im se pridružili i potpredsjednik J. D. Vance i njegova supruga Usha.

Ljubavnu priču Donalda i Melanije pročitajte OVDJE.

Melanijin šešir na inauguraciji krivac je i za najsmješniji trenutak događanja, pogledajte ga OVDJE.

A koja poruka se krije iza njega, saznajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Majka Aleksandre Prijović zvijezda je na Instagramu, svi se čude kako izgleda u 51. godini!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Sjećate se ovoga punašnog glumca? Skinuo je čak 90 kila i nema šanse da biste ga prepoznali!

Pogledaji ovo Celebrity Srpski influencer razotkrio Jelenu Rozgu: ''Ja nisam mogao vjerovati što se događa!''

Pogledaji ovo Preporuke Reakcije na erotski triler u kojem glumi Nicole Kidman nisu najbolje, ali svi ga žele vidjeti

Pogledaji ovo Celebrity Prestižni američki časopis iznenadio objavom negativnog članka o Harryju i Meghan: ''Ne znaju oni!''

Pogledaji ovo Celebrity Nitko ne može vjerovati da će ova žena uskoro proslaviti 47. rođendan!