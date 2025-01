Prestižni američki časopis iznenadio objavom negativnog članka o Harryju i Meghan: ''Ne znaju oni!''

Prije pet godina Harry i Meghan napustili su kraljevske dužnosti, no većinu obećanja koja su od tada dali nisu se ostvarila.

Ovih dana obilježeno je pet godina otkad je objavljena vijest o povlačenju princa Harryja i Meghan Markle s kraljevskih dužnosti. Posljedice tog čina osjete se i danas, uništenim međuljudskim odnosima, nedostatkom povjerenja i razočaranjem ostalih članova britanske kraljevske obitelji, pogotovo kralja Charlesa III. i princa Williama.

Na taj događaj osvrnuo se i časopis "Vanity Fair", pozivajući se na izvore bliske paru koji tvrdi da oni ne znaju što znači promijeniti svijet.

"Diana je hodala kroz minsko polje. Meghan ne može ni izgovoriti riječ dr*lja", poručio je izvor, koji je radio za Harryja i Meghan u brojnim medijskim projektima, među kojima i Meghanin podcast "Archetypes".

Par je htio sebe prikazati kao ljude koji žele mijenjati svijet, no u ovih pet godina nisu uspjeli ispuniti taj ideal, pogotovo Meghan.

"Mislim da je cijeli svijet čekao da ona postane ta osoba, ali ona nikada nije napravila taj korak", riječi su izvora, dodajući kako bi Meghan često sugerirala provokativne teme za "Archetypes", a onda bi odustala od njih netom prije snimanja. Primjer naveden za ovu tvrdnju jest epizoda "Sl*t", čija je tema na kraju potpuno promijenjena te preimenovana u "Human, Being".

"Vanity Fair" se dotaknuo i optužbi desetak bivših djelatnika koji su napustili svoje pozicije zbog Meghanina mobingiranja. Citirajući više osoba, Meghan bi se često iz tople i srdačne osobe pretvorila u hladnu i suzdržanu, pogotovo ako nešto ne bi išlo prema njezinu planu.

Drugi izvor za "The Times", pak, demantira članak "Vanity Faira", nazivajući ga uznemirujućim, a treći poentira kako je to sve bilo u trenutcima kada je Meghan morala odgoditi emitiranje svojega kulinarskog showa "With Love, Meghan", a Harry morao otputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog sudskog procesa.

"Stvari trenutačno nisu lake za njih. Vanity Fair je uspio lošu situaciju učiniti još gorom", tvrdi izvor za "The Daily Beast".

I dok se izvlače riječi glumice Sharon Stone, kojima pohvaljuje par kao svoje susjede, jedan stanovnik Montecita, gdje par ima vilu od 29 milijuna dolara, opisao je Harryja i Meghan kao najprivilegiranije i najneiskrenije ljude na planetu, dodajući kako su samo uznemirili tamošnje stanovništvo.

Par se nedavno spominjao i zbog glasina o razvodu, no 43-godišnja bivša glumica i 40-godišnji mlađi sin kralja Charlesa i dalje izgledaju kao par kojeg se loše stvari ne dotiču toliko.

Emisija "With Love, Meghan" odmah je izazvala pozornost zbog cifre koja je potrošena na najam kuće u kojoj se snimala. Više o tome pročitajte OVDJE.

I dok ih mnogi kritiziraju, Meghan i Harry priskočili su u pomoć žrtvama požara u Los Angelesu. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ispod fotke u grudnjaku Lille dobila pomalo neočekivani kompliment: ''Sljedeća hrvatska predsjednica!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lijepa kći Ene Begović pokazala dečka, objavila video s romantičnog odmora u Istri

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna javio se s najtužnijim vijestima: "Zlato, hvala ti na svemu..."

Pogledaji ovo Celebrity Sve su oči bile uprte u nju zbog badića koji je istaknuo njezinu senzacionalnu figuru, a onda je okrenula leđa!

Pogledaji ovo Celebrity Zbog ovog videa Majin Bloom rastopio je sve one koji su ga odgledali do kraja!

Pogledaji ovo Celebrity Isplivala snimka Zdravka Mamića na koncertu Lepe Brene: On se potpuno raspustio, a njezina reakcija je hit!