Melania Trump otvorila novi Instagram profil, pogledajte kako se zove

Melania Trump, nova prva dama Amerike, ima novi Instagram profil.

Čim je Donald Trump prisegnuo za novog predsjednika SAD-a, na Instagramu je osvanuo novi profil njegove supruge Melanije Trump.

Novi profil nosi ime @flotus, što je skraćenica of ''First Lady of United States'', odnosno prva dama US-a.

U vrlo kratkom roku skupila je tisuće pratitelja, a ona ne prati nikoga, čak ni supruga Trumpa.

Profilna fotografija je crno-bijela, a u opisu samo stoji "prva dama SAD-a".

Melania je ovakav jedan profil imala i u prvom Trumpovom mandatu, naziva @flotus45. Iako su neki očekivali da će Melania nastaviti koristiti taj profil to se nije dogodilo. Taj profil i dalje ostaje "arhiviran", kao i profil Jill Biden koji je "arhiviran" od danas.

Melania ima i privatan profil na kojem je prati preko 2.5 milijuna ljudi.

