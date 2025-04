Tko je bivša dječja zvijezda zbog koje je Mickey Rourke izazvao skandal u realityju?

Ovih dana u Ujedinjenom Kraljevstvu je krenula nova sezona reality emisije "Celebrity Big Brother", u kojoj se natječu glumac Mickey Rourke i bivša plesačica i influencerica JoJo Siwa. Upravo su njih dvoje u središtu velikog skandala nakon niza Rourkeovih homofobnih ispada prema 21-godišnjakinji, od komentara kako neće biti gay ako on ostane dulje od četiri dana, do najave kako će glasati da izbaci lezbijku što prije, uz korištenje uvredljivih žargona za LGBTQ+ zajednicu.

Mickey Rourke is disgusting.

The way he spoke to Jojo was unnecessary and disgusting 🤮 pic.twitter.com/mnbMH0pb1w