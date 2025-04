Pobjednica našeg showa otvoreno progovorila o porodu: ''Nećemo se lagati...''

Paula Tonković na društvenim mrežama detaljno je opisala kako je izgledao njezin porod.

Naša plesačica i zvijezda showa Ples sa zvijezdama, Paula Tonković nedavno je postala majka sinčića Jadrana, a na društvenim mrežama sada je otvoreno progovorila o svom iskustvu poroda.

Naime, ona je odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu, a do detalja je otkrila sve o temi koja zanima brojne žene.

''Nećemo se lagati - naravno da je porod bolan, ali vjerujte kad vam kažu kad ti dijete dođe na svijet istog trena zaboraviš na svu bol koju si prošla'', započela je.

''Ja sam odabrala Sv. Duh iz jednog razloga - sam si u rađaoni, a to mi je bilo jako bitno jer nisam htjela da vanjski podražaji utječu na mene, što je neizbježno ako je pored tebe još žena, koje svaka na svoj način proživljavaju prod (čitaj vrište). Osoblje je bili predivno, poštivali su me i zbilja sam dobila dojam kao da im je stalo i do mene, a ne samo da beba stigne sretno na svijet. Tonko je bio uz mene cijelo vrijeme osim u predrađaonici (zato sam se prepala jer sam ''ostala sama'' i potpisala za epiduralnu i sad ne žalim jer imam osjećaj da mi je tih sat vremena pomoglo da skupim snage za dalje). Iskreno, da nisam imala njega uz sebe ne bi bila toliko smirena i generalno bi porod sigurno drugačije doživjela. Jako je bitno da uz sebe imaš nekog pa makar to bila prijateljica/sestra ako već nije muž/dečko. Svaki njegov hajde još malo i to je to, mi je toliko pomogao makar sam znala da je taj ''još malo'' zapravo ''još par sati'', ali nema veze. Tonko je odradio lavovski posao'', dodala je.

''Kad vam kažu da je porod težak misle na trudove. Sam izgon je najlakši dio i ja sam malog ''izbacila'' već na trećem tiskanju. Trudovi su mi počeli u četiri ujutro zbog čega sam bila presretna jer su svi spavali i mogla sam kontrolirati bolove trudova doma u miru. Čak ni Tonka nisam probudila jer mi realno ne može pomoći, a samo bi ga stresirala pa sam ga pustila da se naspava za ono što slijedi. U devet ujutro sam imala prije zakazani pregled i kad sam došla bila sam na četiri centimetra. Da skratim priču, kada sam došla u predrađaonicu bila sam na negdje šest centimetara i na sedam sam pristala na epiduralnu (iako sam bila uvjerena da ću sve moći bez nje). Prebacili su me u rađaonu, dali mi epiduralnu i tih sat vremena koliko me držala bila sam toliko "nadrogirano" opuštena, sjećam se da sam rekla da bih mogla još deset djece roditi ovako. Kada me je epiduralna popustila nisam mogla dobiti drugu turu jer sam već bila 9/10 cm, a mali je bio stvarno veliki (4 kg) te s obzirom na to da sam prvorotkinja bilo je sigurnije da sam "prisebna" dok tiskam - tako sam to barem ja shvatila. Tek zadnjih sat i pol dok sam bila na 10 cm bez epiduralne sam stvarno pomislila da ja to ne mogu koliko me boljelo, ali sjećam se koliko sam snage uspjela izvući da kontroliram disanje i maksimalno se smirim i proživim sve to pozitivno. Tada mi se činilo da sam cijelo vrijeme u velikom trudu jer je on bio spušten dolje, ali ne do kraja pa kada bi me popustio pritisak sjećam se da sam zaspala od iscrpljenosti. 12 sati od prvog truda mali (veliki) Jadran mi je bio na prsima i sva bol je bila zaboravljena'', napisala je.

"Zašto sam sve ovo detaljno napisala? Zato što znam koliko je meni psihički pomoglo čuti informacije na tečaju i iskustva svojih prijateljica. Znala sam što me čeka, nisam znala koliki je intenzitet svega toga, ali sam bila upoznata sa svim procedurama i redoslijedom i zaista mi je olakšalo sam porod. I još zadnja stvar koju bih svim trudnicama prvorotkinjama poručila je da se sjetite da si svakim trudom, koliko god se činilo teško u tom trenu bliži svom djetetu'', dodala je.

"Što se pak kila tiče, također vam neću lagati i reći ću da se prvi put u životu ne osjećam "zgodno" i jedva čekam da se to vrati na staro. Pritom to ne planiram požurivati jer želim dati vremena svom tijelu da se oporavi od poroda, a kad dođe vrijeme riješit ću ja to. Čisto konteksta radi, nema to veze sa samom trudnoćom koliko sa mnom koja sam se prvi put u životu opustila i dobila 30 kilograma - nakon poroda je odmah otišlo 10. Znači, ostalo je više manje moje papanje i neaktivnost. Čitav život sam dosta aktivna i nikad nisam morala paziti na kile, a otkad sam doznala da sam trudna, sam baš odlučila biti mala ljenčuga koja jede za petero'', zaključila je.

