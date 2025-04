Urnebesni Howard danas je neprepoznatljiv, pogledajte njegove nove fotografije!

Glumac Simon Helberg proslavio se u seriji ''Teorija velikog praska'', a evo kako izgleda danas.

​Simon Helberg, američki glumac, komičar i glazbenik, najpoznatiji je po ulozi Howarda Wolowitza u popularnoj seriji "Teorija velikog praska". Njegova karijera, koja je započela u ranim 2000-ima, obuhvaća raznolike uloge i projekte, ali upravo je lik Howarda Helbergu donio međunarodnu prepoznatljivost.​

Helberg je od 2007. do 2019. godine tumačio lik Howarda Wolowitza, ekscentričnog inženjera aeronautike s MIT-a u seriji "Teorija velikog praska". Iako je isprva oklijevao prihvatiti ulogu zbog sličnosti s prethodnim likovima koje je glumio, Helberg je na kraju pristao i postao ključni član glumačke postave.

Njegova interpretacija Howarda, posebno u humorističnim interakcijama s majkom i kolegama, osvojila je publiku diljem svijeta. Za tu ulogu dobio je i Critics' Choice Television Award za najboljeg sporednog glumca u komediji.​

Njegova uloga u sitcomu donijela mu je vrtoglavih milijun dolara po epizodi, a jednom je otkrio da se dvoumio oko uloge jer nije htio ponovo glumiti štrebera.

"To je bio najbolji tečaj glume koji sam ikada mogao imati", rekao je pa dodao:

"Došao bih kući i pomislio da sam tako sretan što sam mogao vježbati glumu radeći ovo punih 12 godina. Kada snimate svaki tjedan pred publikom, naučite puno o nastupu, ali i o tome kako se oduprijeti stresu."

Nakon završetka serije 2019. godine Helberg je odlučio napraviti pauzu od glume. Iako se povukao iz središta pažnje, nije potpuno napustio industriju. Godine 2021. pojavio se u mjuziklu "Annette", a 2022. godine glumio je u drami "As They Made Us". Tijekom tog razdoblja Helberg je također promijenio svoj izgled, što je dodatno doprinijelo njegovoj anonimnosti u javnosti. Njegova frizura i stil odijevanja značajno su se izmijenili, što je mnoge iznenadilo.​

Iako dugo nigdje nije viđen, sad je stao pred fotografe na crvenom tepihu u New Yorku na jednom događanju, a njegov izgled sve je iznenadio. Simon ima dugu kosu i prosijedu bradu, a nosio je veliku traper-jaknu te široke hlače, koji su ga učinili još sitnijim nego što jest.

Helberg je od 2007. godine u braku s glumicom i redateljicom Jocelyn Towne, s kojom ima dvoje djece: kćer Adeline i sina Wildera. Par je poznat po tome što svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti.

Zanimljivo je da je Helberg postao francuski državljanin 2021. godine, što je povezano s njegovim radom na filmu "Annette" i supruginim francuskim podrijetlom. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 obitelj se preselila u mirniji dio Los Angelesa, gdje su provodili vrijeme u izolaciji.​

