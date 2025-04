Tko je naša lijepa glumica iz serije ''U dobru i zlu'' koja je nominirana za prestižnu nagradu?

Lana Ujević Telenta - 2 In Magazin

Lana Ujević Telenta utjelovila je Niku u našoj seriji ''U dobru i zlu'', a nominirana je i za prestižnu nagradu ''Večernjakova ruža''.

U petak navečer na rasporedu je dodjela prestižne medijske nagrade ''Večernjakova ruža''. Nova TV ima čak četiri nominacije, a za ''Novo lice godine'' nominirana je i naša talentirana glumica Lana Ujević Telenta.

Lana Ujević Telenta Foto: In Magazin

Ovu glumicu gledamo u seriji ''U dobru i zlu'', tamo je utjelovila Niku, jednu od kćeri Veljka Sriće.

''Nikad mira, pogotovo je jadna Nika koja stalno sve prva sazna, pa se od nje očekuje da bude dobra kćer, da čuva tajnu, da štiti ekipu, da je kao neka vrsta ljepila obitelji'', rekla je svojedobno za naš IN magazin.

Lana Ujević Telenta - 5 Foto: In Magazin

Kao najstarija od troje djece, s Nikom se itekako može poistovjetiti. Njezine pak ljubavne odabire, poput veze s Tomom, vjeruje, svaka djevojka je prošla:

''S njenim kao zaljubljivanjem protiv očeve volje? Mislim da smo to svi prošli. Barem jednom u životu. To moraš se borit za ljubav, Bože, ako nećeš. Moraš. Ako se i zezneš, moraš se samu zeznuti da naučiš nešto iz toga'', objasnila je.

Inače, Lana je rođena u njemačkom Baden-Badenu, koji je napustila kako bi baš u Zagrebu studirala.

Glumački angažman u "Zlatnim dvorima" dobila je za vrijeme studija, a ondje je glumila uz Katarinu Baban, Matka Knešaureka, Petru Dugandžić, Eciju Ojdanić, Petru Kraljev i druge naše velike zvijezde.

Lana Ujević Telenta Foto: Josip Regovic/PIXSELL

''Živjela sam sam u Njemačkoj do 10. godine života i završila prva četiri razreda osnovne škole tamo. U Hrvatsku sam došla ljeto prije upisa u 5. razred. Potom sam upisala opću gimnaziju u Zaprešiću, zatim portugalski i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i tek nakon 3. godine FFZG-a Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Cijelo djetinjstvo sam sve praznike provodila u Hrvatskoj s obitelji i preseljenje mi nije toliko teško palo. Uvijek sam osjećala da je Hrvatska moj dom i ni ja ni moja obitelj nikad nismo požalili odluku o povratku u Hrvatsku'', rekla nam je u intervjuu ranije.

Lana Ujević Telenta - 3 Foto: Instagram

Osim glumačkim talentom 29-godišnja ljepotica može se pohvaliti i onim pjevačkim. Lana je pjevati počela još kao djevojčica.

''Oduvijek, to je taj klišej odgovor, ali stvarno od ful malena, mama je sa mnom dosta pjevala. Nisam se nikad službeno školovala, jednostavno me nije nikad život naveo da idem u tom smjeru. Nekako dogodila mi se gluma na neki način i onda sam studirala glumu i glazba mi je pala u drugi plan, ali sam se uvijek nadala da će mi se spojiti pjevanje i sviranje s glumom i onda se to na kraju i dogodilo'', govori Lana.

Lana Ujević Telenta Foto: Nova TV

Samouka je i u sviranju klavira i gitare. I nije tu kraj njezinim talentima. Ona je i trbuhozborka. Otkrila je to pripremajući se za ispit iz pokreta tijekom studiranja, a onda na ispitu zatvorenih usta izvela himnu.

O svom privatnom životu sreću ne skriva. U lipnju 2024. godine udala se za svog partnera Tina Telentu.

''Za sada 10/10, preporučujem. Zajedno smo sad već više od sedam godina i s ulaskom u brak ništa se osim mog novog dužeg prezimena nije promijenilo'', dodala je.

Lana Ujević Telenta Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Lana Ujević Telenta Foto: Josip Regovic/PIXSELL

