Ova objava otkrila je i drugu stranu poznatog suvlasnika kluba: "Ono što te pokušava srušiti..."

Sandi Pego iznenadio je podužom objavom o osobnim borbama i životnim lekcijama.

Poznata zagrebačka influencerica Nika Ilčić nedavno se našla u online prepirci s poduzetnikom Sandijem Pegom.

Naime, ispod jednog videa u kojem se Pego predstavljao i odgovarao na pitanja Nika je u komentarima s dozom ironije upitala: "Kojeg kluba?", referirajući se na njegovu izjavu da je vlasnik kluba. Pego joj nije ostao dužan, pa je odgovorio: "Onog u koji ti ne možeš ući."

Nekoliko tjedana kasnije Sandi je odlučio dodatno rasplamsati cijelu situaciju. Tijekom izlaska u klubu Ritz, čiji je jedan od suvlasnika, postavio je transparent s Nikinom fotografijom i komentarom te vlastitim odgovorom iz prethodne razmjene. Nika je ubrzo označena na objavi iz kluba, a njezina je reakcija bila brza i direktna. "Je l' mi može netko reći koji je**ni klub je u pitanju?", napisala je te ponovno tagirala Pegu i zatražila ga: "Snimi jedan TikTok za moju dušu."

No sada je Sandi objavom na Instagram storyju iznenadio pratitelje. Napisao dug tekst na temu osobnog razvoja, savladavanja prepreka i vlastitih dosadašnjih postignuća čime je dao naslutiti da ga je nešto u zadnje vrijeme iznimno pogodilo.

"Ponekad nas život testira na najneočekivanijim mjestima. U trenutku kad pomisliš da si dogurao daleko, kad imaš obitelj kojoj si posvećen, posao koji voliš, tim kojem vjeruješ, pojavi se nešto što ne možeš kontrolirati. Nešto što ti pokaže da uspjeh nije samo ono što gradiš, već i kako preživljavaš ono što te pokušava srušiti. Danas, nakon više od dvadeset godina predanog rada, stvaranja, padova i uspjeha, mogu reći da sam na većini životnih polja ostvario ono za čim sam težio. Ali i dalje učim. Svaki dan. Učim da nisu svi putevi koje odaberemo do kraja naši. Neki nas dovedu do lekcija. Do boli. Do razočaranja. Do preispitivanja. Ali jedno ostaje nepokolebljivo, moja vjera u rad, integritet i ljude koji me poznaju. Moj kompas je jasan i bez obzira na oluje, držim se istine, vrijednosti i svega što sam stvarao svojim rukama i srcem. Hvala svima koji vide širu sliku. Koji razumiju tišinu kad riječi ne mogu objasniti sve. Koji znaju tko sam i tko sam oduvijek bio, bez obzira na okolnosti koje ne mogu kontrolirati. Ovo je samo još jedan izazov iz kojeg ću, kao i uvijek, izaći jači, mudriji i još zahvalniji na svemu što imam. Zapamtite, čist obraz, miran san = bogat čovjek", napisao je.

