Tko je Mile Kekin? U djetinjstvu je izgubio oca, a s 15 godina je započeo samostalni život

Mile Kekin ljubav prema glazbi razvijao je od malih nogu, a največa podrška mu je supruga Ivana.

Glazbenik i suprug saborske zastupnice Ivane Kekin, Mile Kekin, uhićen je u akciji USKOK-a u petak ujutro.

Mile Kekin djetinjstvo je proveo u Njemačkoj s roditeljima i mlađim bratom. Prije sedmog razreda osnovne škole preselio se u Tuzlu, gdje je završio osnovnu školu. Nakon očeve smrti s majkom i bratom preselio se u naš glavni grad. Ubrzo se njegova majka s mlađim sinom vratila u Njemačku, a Mile je ostao u Hrvatskoj.

''Mama je nakon pokušaja povratka u Zagreb nakon godinu dana shvatila da neće moći to financijski izdržati i onda su se vratili ona i brat, ja nisam htio, ja sam u to doba već bio dosta, znao sam što želim i nisam htio biti stranac u Njemačkoj'', ispričao je Mile svojedobno za IN magazin.

''Ja sam se preselio u sedmom razredu u Tuzlu, dvije godine sam bio tamo, onda sam završio osnovnu i tad smo došli tu, tad je taman otac umro, onda smo svi došli tu, međutim, financijska situacija nije bila dobra i onda sam nastavio sam živjeti tu u Zagrebu'', objasnio je.

Već početkom srednje škole Kekin je bio zreliji od vršnjaka i dobro je znao što želi.

''Ja sam bio stariji brat i zapala me uloga odjednom oca i vjerojatno to ima veze s tim da sam uvijek zbog toga bio onaj koji želi kontrolirati stvari. Sad da me pitaš koliko je to bilo razumno s moje strane ili sa strane moje majke mislim da je to sve bilo vrlo, vrlo čudno, pomaknuto, ali na kraju je dobro ispalo'', kaže Mile.

Ispalo je tako da je završio Filozofski fakultet te postao profesor njemačkog i engleskog jezika.

''Bio sam užasno glasan, kod mene nitko nije pričao, ja prirodno imam malo glasniji ton pa nisam nikad imao problema s glansijim učenicima, kažu da sam bio dobar. Znalo je tu biti čudnih situacija u smislu da mi ti isti ljudi dođu na koncert, a ja ih sutra pilim sa nepravilnim glagolima'', priča Mile.

Ljubav prema glazbi razvijao je od malih nogu, a 1988. osnovao je bend Hladno pivo s prijateljima Mladenom Subošićem Subom i Tadijom Martinovićem Tedijem. Mile je tamo ostao 35 godine.

''Nismo htjeli koristiti te dramatične riječi, razlaz, raspad. Mi smo to svugdje najavili kao dužu pauzu. Nakon 35 godina s jedne strane je došlo do malog zamora, a i činjenica je da smo zadnji album izdali prije 7 godina. Šta je bio zapravo pokazatelj da imamo kreativnih problema, pa smo rekli sad dok smo na vrhuncu sviračkome, ajmo sad potegnut ručnu'', rekao je svojedobno Mile.

Glazbom se nastavio baviti pa je 2023. objavio svoj prvi solo album nakon izlaska iz Hladnog piva. ''Nježno đonom''.

Prije samo nekoliko mjeseci naš glazbenik našao se u središtu pažnje javnosti. Na društvenim mrežama pričao je o kontroverznoj kavi s Nikicom Jelavićem. Cijeli slučaj je prijavljen policiji, a Milu je jasno i glasno branila njegova supruga Ivana.

Njihov sudbonosni susret dogodio se u jednom klubu. On je tada bio u 30-ima, ali mu nije smetalo što je Ivana od njega mlađa devet godina. Vjenčali su se 2007. godine, a sve je ostalo povijesti. Par zajedno imaju dvoje djece, sina Vitu i kći Mišu, koja je s tatom glazbenikom zapjevala u pjesmi ''Zubić vila''.

Mile je ranije priznao kako je uz Mišu i sin Vito zainteresiran za glazbu, no ne želi ih usmjeravati.

''To je na njima. Moji me roditelji nisu gurali. Štoviše, moja je majka bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije, tako da ne znam otkud to meni. Ne mislim ih nešto pretjerano gurati u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je Mile jednom prilikom za IN magazin.

Par svoj privatan život drži podalje od očiju javnosti, ali ih u zadnje vrijeme sve češće imao priliku vidjeti na javnim događanjima.

