Kako je počela ljubavna priča Kekinovih? Ivana je znala da je Mile onaj pravi i prije nego što ga je upoznala!

Mile i Ivana Kekin u braku su 17 godina, a zajedno imaju dvoje djece - sina Vita i kći Mišu.

Mile Kekin našao se u središtu pažnje javnosti nakon što je na društvenim mrežama pričao o kontroverznoj kavi s Nikicom Jelavićem.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Cijeli slučaj je prijavljen policiji, a Milu je jasno i glasno branila njegova supruga Ivana, koja je predsjednička kandidatkinja.

A kako je njihova ljubavna priča počela? Naime, prije službenog upoznavanja Ivana je prijateljici rekla da će se udati za njega, nakon što ga je vidjela u emisiji ''Mjenjačnica'' Roberta Knjaza.

''Bila je to beskrajno smiješna emisija u kojoj je Mile u jednom trenutku morao skočiti s padobranom, pri čemu on nije znao da će se to dogoditi, što se jasno ocrtavalo na njegovu licu. On je izgledao toliko komično u trenutku kad je morao iskočiti iz aviona da smo Ivana i ja plakale od smijeha. I tada ja njoj kažem: 'Majke mi, ja ću se udati za ovoga tipa', pri čemu ja njega uopće nisam poznavala, nikada ga nisam srela niti vidjela. Osim, naravno, na koncertu'', ispričala je Ivana za Večernji list.

Istu večer dogodio se i sudbonosni susret u jednom klubu. On je tada bio u 30-ima, ali mu nije smetalo što je Ivana od njega mlađa devet godina.

Sve je ostalo povijesti, a par je danas već 17 godina u braku. Zajedno imaju dvoje djece, sina Vitu i kći Mišu, koja je s tatom glazbenikom zapjevala u pjesmi ''Zubić vila''.

Mile je ranije priznao kako je uz Mišu i sin Vito zainteresiran za glazbu, no ne želi ih usmjeravati.

''To je na njima. Moji me roditelji nisu gurali. Štoviše, moja je majka bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije, tako da ne znam otkud to meni. Ne mislim ih nešto pretjerano gurati u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je Mile jednom prilikom za IN magazin.

Par svoj privatan život drži podalje od očiju javnosti, ali ih u zadnje vrijeme sve češće imao priliku vidjeti na javnim događanjima.

A kako izgleda stan u kojem žive, pogledajte OVDJE.

O čemu govori pjesma koja je ponovno u centru zbivanja zbog Nikice Jelavića, pročitajte OVDJE.

S Kekinovom kavom se našalila i Severina, a više o tome pročitajte OVDJE.

