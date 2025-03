Poznati glumac već je 10 godina u braku s 30 godina mlađim muškarcem: ''Ne zanima me što ljudi misle''

Stephen Fry već 10 godina je u braku s 30 godina mlađim fotografom Elliottom Spencerom, a jednom prilikom je priznao kako zaboravi na razliku između njih dvojice.

Britanski glumac Stephen Fry, kojeg su mnogi upoznali u serijama "Crna guja", "Kraljevstvo" i "Kosti", te filmovima "Wilde", "Riba zvana Wanda", "O za osvetu" i "Sherlock Holmes: Igra sjena", dugo vremena je skrivao svoju seksualnost.

Tek sredinom devedesetih priznao je kako je homoseksualac, a prva veza s Danielom Cohenom trajala je 15 godina.

Sada, već 13 godina je u vezi s 30 godina mlađim Elliottom Spencerom, s kojim se vjenčao 2015. nakon tri godine poznanstva. Danas 37-godišnji Spencer radi kao komičar, scenarist i fotograf, a još ranije priznao je kako su mu brak i fotografija glavni životni prioriteti.

Stephen Fry i Elliott Spencer - 6 Foto: Profimedia

Stephen Fry i Elliott Spencer - 1 Foto: Afp

"Postoji razlika u godinama i uvijek zaboravim na to, ali mi ne smeta", izjavio je Fry jednom u emisiji "The Jonathan Ross Show", dok je Spencer na dodjeli nagrade BAFTA 2015. izjavio: "Ne zanima me što ljudi misle. Stephen je ljubav mog života, svjetlo mog života."

Ovaj neobičan par zaručio se tijekom romantične večere u jednom londonskom restoranu, a Fry je otkrio kako je vjerovao da će njegov partner reći da. Par se nedugo poslije vjenčao, a prije tri godine Fry je izjavio kako je jedno od njegovih velikih žaljenja to što nemaju djecu.

Stephen Fry i Elliott Spencer - 5 Foto: Profimedia

Stephen Fry i Elliott Spencer - 1 Foto: Profimedia

"Puno puta sam bio kum, imam mnogo nećakinja i nećaka, pranećaka i pranećakinja, ali neću iskusiti iskustvo odgoja vlastitog djeteta. To mi je pomalo žao. Mislim, to mi je najveća praznina u mom životu", poručio je Fry, dodavši kako su Spencer i on razgovarali o mogućoj djeci, ali nikad se nisu odlučili da idu u taj korak.

I dok se oni ne pojavljuju često na crvenom tepihu u posljednje vrijeme, Fry i Spencer uživaju u zajedničkim aktivnostima. Vole putovati i istraživati dosad nepoznate krajeve i gledati "Jeopardy!", nisu ljubitelji odlaska na holivudske zabave, što je naveo kao jedan od razloga zašto nisu viđeni na događanjima zadnjih šest godina, a Spencer je bio Fryjeva najveća potpora kada mu je dijagnosticiran rak prostate.

Stephen Fry - 2 Foto: Profimedia

"Moja obitelj i moj božanstveni, dragi suprug bili su jednostavno sjajni'', kazao je Fry. "Sretan sam što sam okružen tako divnim ljudima. Sretan što imam nevjerojatan tim koji radi za mene."

Par je nedavno proslavio desetu godišnjicu braka, a unatoč tome što dugo nisu viđeni zajedno u javnosti, pokazali su jačinu svoje ljubavi.

Stephen Fry i Elliott Spencer - 3 Foto: Profimedia

