Mile Kekin ima svoju dostojnu glazbenu nasljednicu: Njegova kći Miša pokazala je svoj talent u pjesmi ''Zubić vila''

Mile Kekin ima svoju glazbenu nasljednicu. Svoj talent njegova je Miša pokazala u novoj pjesmi Zubić vila. Bilo joj je to prvo pojavljivanje na velikom ekranu. Kako to zvuči kada snage udruže otac i kći, saznajte u prilogu Bojana Kosijera za In magazin!

Nakon 30 godina djelovanja, Hladno pivo više ne postoji, a njegov nekadašnji frontmen kaže kako je kraj bio neminovan i logičan.



''Izdali smo osam od jako dobrih do jako solidnih albuma, ali u jednom trenutku se dogodilo to da muzički više nismo bili kompatibilni i mislim da je odluka bila poštena i prema fanovima i prema nama samima tako da nastavljamo u dva različita smjera'', objasnio je Mile Kekin.

Mile se nakon Hladnog piva posvetio samostalnoj karijeri te je prije dva mjeseca izdao album Nježno, đonom. Nedavno je objavio četvrti singl naziva Zubić vila, u kojem je ugostio svoju 11-godišnju kćer Mišu.



''Pa kako te pjesme već dugo pišem i s time jako intenzivno i dugotrajno maltretiram svoju obitelj, pogotovo u autu kad se vozamo pa mi ne mogu pobjeći, tako da je ona čula već desetak verzija te pjesme i naučila je tekst i onda kako sam ju čuo da pjevuši iza na zadnjem sjedalu i onda sam si rekao - ne moram barem nikoga učiti iznova, nego sam pitao Mišu da l' mi hoće otpjevati taj dio i ona je, naravno, bila oduševljena. Čak je bila na koncertu u Puli pa je skupa sa mnom i bendom to otpjevala. Ona je jako inače ekstrovertirana i voli biti pred kamerama. Već je i glumila i davala glasove u crtićima tako da je to, osjeća se kao riba u vodi tu i nisam imao neke dvojbe koga ću uzeti. Mislim da bi bio problem da sam nekog drugog uzeo, onda bi vjerojatno doma čuo svog vraga. Šta me ide'', ispričao je Mile.

Mile kaže kako je uz Mišu i njegov sin Vito zainteresiran za glazbu, no kaže kako ih ne želi usmjeravati.



''To je na njima. Moji roditelji me nisu gurali, čak štoviše. Moja majka je bila iznimno nezainteresirana za glazbu, a moj tata je pjevao samo kad je društvo i kad se malo popije tako da ne znam otkud to meni i mislim da ne mislim nešto pretjerano gurati ih u tom smjeru, ali vidim da imaju nekakvu potrebu za pjesmom'', otkrio je Mile.

Znači možemo očekivati još koje gostovanje u budućnosti?

''Pa da, zašto da ne'', priznao je Mile.

Mile u ovoj veseloj pjesmi progovara o brojnim problemima koji muče svijet, pa i Hrvatsku, no, nažalost, Zubić vila neće spasiti Lijepu našu.



''Nikakva Zubić vila i druga božanska stvorenja, samo racio i obrazovanje'', zaključio je.

Ovog ljeta ga s bendom možete pronaći na brojnim festivalima, a njegove obožavatelje razveselit će vijest da od petka mogu pronaći album i na vinilu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.