Tifa malaksalim vokalom zbunio publiku, a onda je na binu izašao Islamović i sve popravio!

Subotnji, drugi koncert Bijelog Dugmeta, povodom 50 godina POstojanja benda, u zagrebačkoj Areni mogli bismo opisati frazom - od katastrofe do vječnosti. Izvedba Mladena Vojičića Tife bila je, blago rečeno, loša. No nakon sat vremena Tifina malaksala vokala i zbunjene publike, na pozornicu je izašao Alen Islamović i apsolutno briljirao. Sve možete saznati u prilogu In magazina.