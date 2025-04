Njegova riječ protiv njezine: Šokantan film o zlostavljanju na akademiji!

Prije dvije godine polaznici Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu digli su glas protiv svojih zlostavljača, ne znajući da će to biti tek početak borbe protiv trulog sustava. Redateljica Karla Jelić jučer je imala premijeru dokumentarca ''I tako još jedna'', o slučaju svoje kolegice Vide. Karla i profesorice s Akademije otkrile su nam jesu li napokon stvari krenule na bolje te pristižu li još uvijek prijave za zlostavljanje.

''Ovaj film je ispovijest jedne cure koja je doživjela seksualno uznemiravanje, koja se zbog toga odselila u Englesku i završila svoje obrazovanje i filmsku karijeru u Hrvatskoj'', objasnila je Karla Jelić.



Premijerno prikazan na Zagreb DOX-u dokumentarni film ''I tako još jedna'', nastavak je borbe mlade redateljice Karle Jelić i kolegice Vide Skerk, lica prosvjeda studenata Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu 2023., potaknutog brojnim slučajevima zataškavanog i neprocesuiranog zlostavljanja.

In Magazin: Zlostavljanje dokumentarac - 2 Foto: DNEVNIK.hr



''Film smo snimali paralelno s organizacijom prosvjeda što je bilo jako zahtjevno jer smo paralelno s montiranjem organizirali sastanke, prosvjede tako da je to bilo jako zahtjevno, ali u trenutku kad se Vida odlučila stvarno da želi biti protagonistica sve je sjelo na svoje mjesto'', govori Karla.

Njezina priča o prijavi seksualnog uznemiravanja od strane zasad neimenovanog, bivšeg profesora ADU, slikovit je prikaz udaranja u zidove. Ostala je njihova riječ protiv njegove, nakon čega se mlada studentica suočila s ozbiljnim psihološkim problemima i odlaskom iz zemlje, pitajući se koja će biti iduća i koja će morati nastaviti sretati svojeg zlostavljača na hodnicima fakulteta.



''Ona se složila zato baš da preko njene priče pokažemo kako je sustav iznevjerio i sve ostale cure koje su prijavile. Vida je dosta u filmu pričala o tome da se ona osjećala kao da mora zadovoljit ulogu savršene žrtve što je meni bilo jako bitno da kažemo kako ne postoji savršena žrtva, ne postoji savršeno ponašanje prije zlostavljanja, koje utječe na zlostavljanje ili poslije zlostavljanja to sam htjela naglasit jer mislim da je bitno da se zna. Ona je trenutno u Engleskoj, malo je prestresno sve ovo da dođe, ali naravno ona je vidjela film još u ranijim verzijama kako bi autorizirala sve što je u tom filmu i zapravo njena priča'', govori Karla.

In Magazin: Zlostavljanje dokumentarac - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Svoju potporu u borbi protiv trulog sistema, kroz medij filma, došle su im iskazati i profesorice s Akademije.



''Karla je, apsolutno, i sve studentice koje su sudjelovale u ovome, izuzetak i dalje su stvari na Akademiji vrlo ozbiljne i dalje se zapravo štite brojni oblici neprimjerenog ponašanja nastavnika, ne samo prema studentima i studenticama, nego i prema nastavnicima i nastavnicima. Zaista se nadam da će ovo nešto promijeniti. Film je medij koji može progovoriti o važnim stvarima'', govori Tanja Lacko, izvanredna profesorica na Akademiji.



''Bojim se da nisu dovoljno promijenili koliko je uloženo u tom smislu ili koliko je izgubljeno samim time što smo ipak svjedočili i žrtvama i nasilju. Bilo je ono verbalno i neko drugo. Dakle, nije dovoljno, apsolutno nije dovoljno. Ali da li će se nastaviti ovim progovaranjem dalje, jer sad mi se čini da su čak i ušutkani. To mi se čini još veći problem'', dodala je Nataša Rajković, docentica na Akademiji na kazališnoj režiji i radiofoniji.

In Magazin: Zlostavljanje dokumentarac - 4 Foto: DNEVNIK.hr



''Nakon našeg prosvjeda se dogodio Dalibor Matanić, koji je prvi veliki me too cancel slučaj, nakon toga vidimo što se događa na Akademiji u Osijeku s Domagojem Mrkonjićem, ono što se je promijenilo je da smo mi studenti stali jedni uz druge. Što se tiče same Akademije kolege mi kažu da su neke promjene unutar samih povjerenstava došle, ali da je to velika promjena koja će garantirati sigurnost studenata - ne'', govori Karla Jelić.



Ali za odustajanje nema mjesta, iskra je tek zapaljena. Njihova studentska zajednica Škandal mjesto je na koje se mogu obratiti svi koji prolaze ili su prošli kroz slične situacije.



''Mislim da je uvriježeno mišljenje da mi moramo patiti da bi iznjedrili neku umjetnost i to krene bit isprika za nasilničko ponašanje - da oni tebe moraju maltretirat, ponižavat, mučit, da bi ti napravio dobar film, predstavu dobar tekst i to je nešto protiv čega smo se mi borili prosvjedom i sad ovim filmom. I dalje mi se tu i tamo javljaju cure koje su doživjele razne stvari i pokušavam im pomoći. Ja i svi zapravo u našoj studentskoj grupi škandal'', objasnila je Karla Jelić.

In Magazin: Zlostavljanje dokumentarac - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon premijere filma, djevojke imaju planove za distribuciju i panel rasprave na sveučilištima u Hrvatskoj jer ovo nije samo problem Akademije.



''Ja bih rekla da je najbitnije da znaju da nisu sami, da uvijek postoji neko iza njih, da se mogu javiti nama, isto tako da vjeruju svojim instinktima i ako se osjećaju da nešto u situaciji na faksu ili profesionalnom nije ok, da vjeruju tome i da vjeruju sami sebi'', kaže Karla Jelić.



''Čim vi krenete braniti druge, branite time i sebe. Ne treba se pravi da se ne događaju loše stvari oko nas, jer to nije istina i to svi znamo da nije istina. Znači nisi dovoljno mlad i naivan da bi to prihvatio, nažalost. Mora se vrlo brzo suočiti s tim i jednostavno braniti. Braniti ljude oko sebe, braniti sebe, braniti ono iza čega stojimo, to je ravnopravnost. Dakle, to se pogotovo odnosi na žene, da ne daju na sebe, da ne daju na druge žene, nikako u njihovom prisustvu. I tako ćemo se zaštititi'', dodala je docentica Rajković.



A napokon je stigla generacija čiji je glas ispunjen dugoiščekivanom hrabrosti.

In Magazin: Zlostavljanje dokumentarac - 6 Foto: DNEVNIK.hr



''Moj sljedeći film koji producira Zagreb Film je o moliteljima na trgu i Arijani Lekić-Friedrich koja im se umjetničkim radom suprotstavlja, tako da sam definitivno nastavila u tom putu ženskih tema i žena koja se bore za svoja prava'', zaključila je Karla Jelić.

