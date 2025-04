Zarađuju nekoliko tisuća eura za jedan vikend, a doprinose im plaća država!

Podijeli

Zarađuju po nekoliko tisuća eura za samo jedan vikend, a doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje im plaćamo mi - porezni obveznici. Svaki mjesec za doprinose gotovo 1400 poznatih glazbenika, glumaca i ostalih umjetnika izdvaja se iz državnog proračuna, neovisno o tome koliko su zaradili. Kako to da nema financijske revizije koja bi dovela do toga da svoje doprinose ipak plaćaju oni koji zarađuju daleko više od prosječnog Hrvata, istražila je naša Julija Bačić Barać za In magazin.