Regionalna zvijezda prisjetila se suradnje s Arsenom Dedićem, pred kojim je imala najveću tremu

Glazba liječi i ima terapeutski učinak - jedna je od lijepih misli o glazbenoj umjetnosti, o kojoj rado govori i Aleksandra Radović. Ova pjevačica najavljuje zagrebački koncert, a za In Magazin prisjetila se 25 godina duge karijere te svoje suradnje s Arsenom Dedićem.

Mnogo toga stane u 25 godina, koliko je Aleksandra Radović na glazbenoj sceni. No ovoj pjevačici čini se kao da je znatno manje prošlo. Znači to da je uživala, ali i cijelo ovo vrijeme imala težak zadatak, kaže. Uvjeriti mlađe generacije kako kvalitetna glazba postoji i danas te kako je vrijedna slušanja.



Mlađe generacije važno je i usmjeriti, pokazati im put. A ova glazbenica to i radi školom pjevanja, namijenjenom i onima koji za nju nemaju financijskih mogućnosti, ali imaju talent i volju.

In Magazin: Aleksandra Radović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Bilo je djece koja su mi pisala još u vrijeme dok su postajala pisma. Pa eto, s obzirom na to škola postoji od 2006. Dobivala sam tako pisma od neke dece koja su sada poznata kod nas, poznati su umetnici, neću naravno otkrivati tko je u pitanju, nisu imali sredstava i pitali su pšto roditelji nemaju novca, bi li oni mogli doći'', govori Aleksandra.



I ona je svoj glas, odnosno talent, dobila. Uz pjevanje, Aleksandra svira i klavir, flautu, pa čak i harmoniku.



Među brojnim glazbenim suradnjama koje je dosad ostvarila, često ističe onu s Arsenom Dedićem jer je pred njim imala najveću tremu.

In Magazin: Aleksandra Radović - 4 Foto: DNEVNIK.hr



Aleksandra je čest gost i na koncertima Sergeja Četkovića, koji je krsni kum njezine kćeri, prijatelj, ali i velika potpora u glazbenoj karijeri. Tako i sada, kada ova pjevačica, u sklopu slavljeničke turneje, najavljuje i koncert u zagrebačkom Lisinskom 22. travnja.

''Sigurno je da ću dati sebe 100%, jer to uvijek radim. I verujem da će publika to prepoznati, da će izaći onako iz te dvorane veoma sretna i puna utisaka'', kaže.

In Magazin: Aleksandra Radović - 5 Foto: DNEVNIK.hr



Svaki njezin koncert prepun je emocija, baš kao i pjesme pomoću kojih često progovara o svojem životnom putu, razmišljanjima, iskustvu svojih najbližih. Za pisanje i glazbu kaže kako imaju terapeutski učinak.

''Potrošila sam vrijeme na neke bezveze i ljude koji možda nisu ni zasluživali toliku moju posvećenost. Potrošila sam vrijeme možda na neko stalno kalkuliranje, ali opet, kako bih rekla, ne žalim zbog toga. Sve je to škola, sve je to negdjee i odrastanje, sazrijevanje, ali u ovim godinama sada baš znam svoje prioritete'', kaže.



Prioritet joj je još jednom oduševiti publiku vremeplovom svojih pjesama.

In Magazin: Aleksandra Radović - 6 Foto: DNEVNIK.hr

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Danijela Martinović otkrila svoj veliki trenutak u karijeri: "Emocije su i dalje prisutne"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Popularni akcijski snagator na meti rumunjskog tužiteljstva, na teret mu se stavljaju teške optužbe

Pogledaji ovo Celebrity Indira zablistala u mini haljini: Ponosno pokazala svoje isklesane noge!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Julia Roberts u izlasku s jednim od sinova koji su odrasli daleko od svjetla reflektora

Pogledaji ovo Celebrity Stanje Justina Biebera zabrinjava i doktore: ''Ovo izgleda kao vapaj za pomoć''

Pogledaji ovo Nekad i sad A kako je bila lijepa! Glumicu koju smo obožavali uništili su droga i Hollywood