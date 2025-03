Hrvatska glazbena scena izgubila je još jednog velikana, zadnji koncert odradio je krajem siječnja

Preminuo je Marinko Colnago, jedan od osnivača legendarnih Novih fosila. Posljednji koncert sa svojim Fosilima, Sanjom Doležal i Vladimirom Kočišem Zecom održao je krajem siječnja.

Nakon teške i kratke bolesti, u 83. godini, preminuo je glazbenik i osnivač grupe Novi Fosili Marinko Colnago. Tužnu vijest o odlasku svojeg dobrog duha, Novi fosili objavili su na službenoj Facebook stranici.

"Dragi naši, s velikom tugom javljamo da nas je napustio naš dobri duh Fosila, naš dragi Marinko. Nedostajat će nam beskrajno. Marinko, zauvijek si u našim srcima".

In Magazin: Marinko Colnago - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Colnago je i jedini koji je u ovom kultnom bendu svirao od početaka, davne 1969. godine. U prvoj postavi bilo je šest muških članova, a onda je '76. stigla pjevačica Đurđice Barlović te skladatelj Rajko Dujmić i gitarist Vladimir Kočiš Zec. Nakon Đurđičine prerane smrti, pridružili su im se Sanja Doležal i Nenad Šarić.

''Marinko je uvijek bio broj jedan što se tiče zabave i stvaranja gluposti, Zeca smo zvali Modni, uvijek je pratio modu, otkad sam ja došla u bend, Zeca zovemo Zeko, a Marinka zovemo Debeli, makar je sad najmršaviji u bendu, ali ja se sjećam 83-e kad sam došla, bio je zaista vrlo visok'', izjavila je Sanja Doležal.

Marinko Colnago Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Iz glazbene industrije nakratko se povukao 1991. nakon raspada benda, a vratio 2005., kada se ponovno okupila postava Novih fosila sa Sanjom Doležal i Vladimirom Kočišem Zecom. Marinko se šalio kako su tada Sanju proglasili šeficom.

In Magazin: Marinko Colnago - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Njegova glazbena karijera bila je isprepletena s poviješću Novih fosila, benda koji je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Od nastupa nikada nije odustajao. Tvrdio je da ima formulu kako s 80 biti vitalan.

Marinko Colnago, Vladimir Kočiš Zec Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Sanja Doležal, Marinko Colnago Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''Ne opteretiti se s ničim, ne mrziti nikog, ništa negativno nekome će zvučati kao floskula, ali ja primjenjujem masu tih stvari. Svojevremno me pokojni Rajko pitao kako se on znao zgrbiti, pa kak se ti tako ravno držiš ja kažem to nije stvar tijel to je stvar glave u glavi si ne dozvoliš da se ne zgrbiš''', pričao je Marinko.

In Magazin: Marinko Colnago - 4 Foto: DNEVNIK.hr

U studenom prošle godine, nakon 55 godina stvaranja glazbe, velikim koncertom u zagrebačkoj Areni, najavili su da se opraštaju od pozornica. Posljednji put, s voljenim Fosilima, nastupio je prije samo dva mjeseca na humanitarnom koncertu.

''To je cijeloživotni poziv, to je cijeloživotna ljubav. Mi smo u nekim situacijama kad bi išli računati bili više zajedno mi u bendu nego sa svojim obiteljima'', zaključio je.

In Magazin: Marinko Colnago - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Na dodjeli medijskih nagrada Zlatni Studio, Novi fosili nagrađeni su priznanjem za životno djelo. Hvala ti, Marinko, za sve note i emocije koje si nam ostavio.

Marinko Colnago Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marinko Colnago Foto: Marko Todorov / CROPIX

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alen Islamović objasnio što se dogodilo s Tifom na koncertu Bijelog dugmeta u Zagrebu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sandra Bagarić u pidžami pokazala kako se opušta vikendom: "Najšarmantnija žena na svijetu!"

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna poslao poruku Thompsonovim fanovima: ''Ako niste stigli kupiti karte...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča koja ledi krv u žilama: Sin legendarnog glazbenika pao s 53. kata, imao je samo četiri godine

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u domu Harisa Džinovića, okupio je brojne kolege s estrade!

Pogledaji ovo Celebrity Seve ispričala tragičnu pozadinu svog velikog hita: ''Kad su mi javili da je poginula...''