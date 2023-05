Mile Kekin progovorio o odrastanju i ranom gubitku oca, s 15 godina je započeo samostalni život: ''Već tada sam znao što želim''

Nekadašnji frontmen Hladnog piva Mile Kekin objavio je novi solo album. Na jednoj od pjesama zapjevala je njegova kći, a o odrastanju i djetinjstvu Kekin je progovorio pred našim kamerama. Rano je ostao bez oca, živio je sam u Zagrebu kroz cijelu srednju školu i sve to utjecalo je i na njegove pjesme.

''Pisanje pjesama je uvijek jedna vrsta suočavanja sa sadašnjom i s prošlom situacijom to je skup svih iskustava'', započeo je Mile Kekin razgovor.

Iskustvo koje je definitivno utjecalo na Milu Kekina i njegove pjesme jesu godine puberteta. Najprije se s obitelji iz Njemačke preselio u Bosnu, pa u naš glavni grad, a nakon očeve smrti, sa samo 15 godina ostao je živjeti sam u Zagrebu.

''Mama je nakon pokušaja povratka u Zagreb nakon godinu dana shvatila da neće moći to financijski izdržati i onda su se vratili ona i brat, ja nisam htio, ja sam u to doba već bio dosta, znao sam što želim i nisam htio biti stranac u Njemačkoj'', priča Mile.

U Njemačkoj je rođen i proveo je prvih 13 godina, ali vratiti se onamo nije htio.

''Ja sam se preslio u sedmom razredu u Tuzlu, dvije godine sam bio tamo, onda sam završio osnovnu i tad smo došli tu, tad je taman otac umro, onda smo svi došli tu,međutim, financijska situacija nije bila dobra i onda sam nastavio sam živjeti tu u Zagrebu'', objasnio je.

I s 15 godina započinje svoj samostalni život, ali pod budnim okom majke koja je s bratom otišla u Njemačku trbuhom za kruhom.

''Majka je imala običaj da mi skuha i zamrzne, onda smo poslije uzeli neke podstanare u kuću gdje sam živio da se kao jednim okom brinu za mene to je tako nekako funkcioniralo i majka bi dolazila kad god bi mogla, autobusom bi došla pa bi mi još skuhala tako da sam bio majstor za podgrijavanje'', prisjetio se Mile.

Već početkom srednje škole Kekin je bio zreliji od vršnjaka i dobro je znao što želi.

''Ja sam bio stariji brat i zapala me uloga odjednom oca i vjerojatno to ima veze s tim da sam uvijek zbog toga bio onaj koji želi kontrolirati stvari. Sad da me pitaš koliko je to bilo razumno s moje strane ili sa strane moje majke mislim da je to sve bilo vrlo, vrlo čudno, pomaknuto, ali na kraju je dobro ispalo'', kaže Mile.

Ispalo je tako da je završio Filozofski fakultet te postao profesor njemačkog i engleskog jezika.

''Bio sam užasno glasan, kod mene nitko nije pričao, ja prirodno imam malo glasniji ton pa nisam nikad imao problema s glansijim učenicima, kažu da sam bio dobar. Znalo je tu biti čudnih situacija u smislu da mi ti isti ljudi dođu na koncert, a ja ih sutra pilim sa nepravilnim glagolima'', priča Mile.

Profesor Kekin ovih dana je objavio novi album naziva "Nježno đonom", koji je nastao od 2020. do 2023.

''Puno optimističniji i puno poletniji i veseliji i energičniji od doba u kojem je nastao a to je vrijeme i korone i potresa i svega što se događalo. Da se čovjek može i nasmijati i skakati i pjevati'', priča Mile.

Na jednoj od 12 pjesama s novog albuma, zapjevala je i njegova kći Miša.

''Muzikalna je vjerojatno više od mene i od mame, ona je inače jako esktrovertirana, ne guramo ju nigdje, nek sama odluči jednog dana ali talenta definitivno mislim da ima'', otkrio je Mile.

A sav svoj talent Mile je nakon Hladnog piva nastavio pokazivati u solo vodama, u kojima mu ide jednako dobro kao nekad s Pivom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovoj idili Jennifer Lopez i Bena prethodile su malo ružnije scene, kamere ih uhvatile kada su mislili da ih nitko ne gleda

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Fotografije Ronaldove Georgine u tangama razljutile su Arape, nogometašu su poručili: ''Pokrij je!''