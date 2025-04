Bajkoviti Uskrs na najpoznatijem imanju u Hrvatskoj: Svjetlucava blagdanska priča s milijunima lampica!

Više od pet milijuna lampica, svjetleće pisanice i zečići dokle vam pogled seže. Grabovica kod Čazme pretvorena je u pravu uskrsnu čaroliju. U šetnju jednim od najljepših imanja na našim prostorima vodi vas naša Dorotea Filipaj.

Zlatko Salaj ponosni je vlasnik jednog od najljepših imanja na našim prostorima. No kao dijete, odrastao je u skromnoj radničkoj obitelji, gdje je o ovako raskošnim dekoracijama mogao samo sanjati. Čarolija svjetla bila je ideja njegovih bližnjih.



''Moja žena pokojna je došla na ideju, ajde da malo okitimo i tako sam onda okitio 2001. godine sedam tisuća žaruljica i to je postala senzacija u ovom kraju i tako je to krenulo'', priča Zlatko Salaj.

Došli su do impozantne brojke od otprilike 5 milijuna lampica na 10 hektara imanja. Pripreme za božićnu priču počinju već u srpnju, dok se uskrsne dekoracije postavljaju nakon Nove godine.



''Najlakše je skinuti. Kao i kuća koja se gradi godinama, a sruši za čas. Tako i ovo, prvo ide skidanje pa stavljanje jaja i sve ovo'', govori Zlatko.

Logično, uslijedilo je pitanje - koliki im je račun za struju?



''Ipak je hvala Bogu sad LED, a LED troši negdje 4x manje nego klasika pa nam ipak malo poštedi'', priča Zlatko.

A mnogobrojni posjetitelji ne štede na komplimentima ovu čarobnu priču.

Radost, razigranost i toplina ovog mjesta privukle su ljude sa svih strana svijeta.



''Nisam ovo očekivao, ja sam to gledao onako i moja pokojna supruga za dušu. S obzirom da nisam to u djetinjstvu imao... ma kakvi. Nisam očekivao da će to otići u Ameriku, Australiju...'', priča Zlatko.

Pisanice, pilići i zečići, drvene skulpture izađene motornom pilom samo su neke od atrakcija.



''Mala dječica koja dolaze i koji se vesele. To je za mene najveći dar i poklon'', zaključio je Zlatko.



