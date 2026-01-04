Tko je supruga predsjednika Madura? Mnogi je smatraju ključnom političkom figurom u zemlji

Supruga Nicolasa Madura Cilia Flores godinama se smatrala tihom utjecajnom figurom u venecuelanskoj politici.

Američka vojna operacija u subotu koja je na koncu rezultirala uhićenjem venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura neugodno je iznenadila mnoge diljem svijeta. Zajedno s njim uhićena je i njegova supruga Cilia Flores, koja je izvučena iz kreveta kako bi odmah bila prebačena u SAD kako bi joj se sudilo.

Flores je odvjetnica i političarka, te ju se smatra jednom od najutjecajnijih figura u njegovom užem krugu.

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 5 Foto: Profimedia

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 4 Foto: Profimedia

U Venezueli je godinama gradila političku karijeru unutar chavističkog pokreta, a njezin se uspon posebno veže uz razdoblje kada je obnašala vodeće funkcije u parlamentu. Španjolski El País navodi da je u karijeri obnašala više važnih dužnosti, uključujući i onu predsjednice venezuelanske Nacionalne skupštine (parlamenta), te da je s vremenom postala jedno od ključnih imena unutar sustava vlasti.

U javnom prostoru često se pojavljuje uz Madura, a sama je u Venezueli dobila i nadimak "primera combatiente" ("prva borkinja"), što je simbolična uloga nalik onoj "prve dame", ali s naglašenom političkom dimenzijom.

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 3 Foto: Profimedia

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 8 Foto: Profimedia

Iako su par još od devedesetih, njihov odnos je postao posebno značajan nakon Chávezove smrti i Madurova preuzimanja vlasti. U više profila i analiza ističe se da je Flores bila (i ostala) jedna od najbližih osoba uz Madura te politički oslonac u ključnim trenucima.

Iz prvog braka s Walterom Ramónom Gavidijom dobila je trojicu sinova, a osim njih posvojila je i sina svoje pokojne sestre. U javnim tekstovima posebno se ističe da je obitelj (uključujući širi krug rodbine) godinama pod povećalom zbog optužbi i istraga vezanih uz korupciju i krijumčarenje.

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 9 Foto: Profimedia

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 7 Foto: Profimedia

U političkim analizama Flores se često opisuje kao osoba s "tvrdim" instinktom za moć, netko tko dobro razumije mehanizme sustava i zna kako ga održati stabilnim iznutra. Španjolski mediji su u profilu naglasili da se Flores u Venezueli smatra jednom od najutjecajnijih figura uz predsjednika, te da njezin politički kapital daleko nadilazi ceremonijalnu ulogu.

Činjenica da se razmatralo podizanje optužnice protiv nje sugerira kako je riječ o politički vrlo moćnoj osobi u vrhu Madurovog predsjedništva.

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 1 Foto: Profimedia

Cilia Flores i Nicolas Maduro - 6 Foto: Profimedia

Još prije nekoliko godina Kanada i SAD su je stavili na popis sankcioniranih osoba, a godinama ju je pratio glas o zapošljavanju članova svoje obitelji i rođaka. Je li ovime zaključena njezina politička karijera, tek se treba utvrditi.

Društvene mreže bile su pune reakcija na uhićenje. Više o tome pročitajte OVDJE.

