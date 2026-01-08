Pobjednica MasterChefa nasmijala pratitelje objavom, prisjetila se urnebesne scene iz showa

Pobjednica ovogodišnjeg MasterChefa dokazala je da joj smisao za humor ide jednako dobro kao i kuhanje.
Jedna od novijih objava pobjednice ovogodišnjeg MasterChefa snimljena je na aerodromu, gdje Endrina Muqaj u videu postavlja zanimljivo pitanje – najprije sebi, a zatim i svojim pratiteljima: ''Koliko voliš pršut?''
U nastavku snimke kamera se seli u aerodromsku trgovinu u kojoj se nalazi velik izbor vakuumiranih pršuta.
Endrina Muqaj Foto: Nova TV
Endrina je među njima odabrala onaj koji joj se najviše sviđa, otkrila je da je uz njega uzela i krekere te prezalogajila.
''Samo polako, u ovome treba uživati'', poručila je Endrina dok uzima tanku šnitu pršuta i s guštom je degustira, a pritom se prisjetila i svog kolege iz ovogodišnje sezone MasterChefa, Ivana Capana te scene koja je nasmijala gledatelje.
Naime, u jednoj od epizoda, što se može vidjeti i u nastavku njezina videa, Capan reže pršut koji priprema za svoj tim, no ne uspijeva odoljeti da ga prije posluživanja i sam ne kuša. Kasnije objašnjava kako je morao provjeriti okus kako bi znao što servira drugima.
Endrina Muqaj Foto: Nova TV
Objava je potaknula i manju raspravu među pratiteljima – vječno pitanje: je li ipak bolji pršut ili šunka.
Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV
Endrina Muqaj Foto: Nova TV
