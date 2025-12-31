Prijateljstvo za cijeli život! Jedna kandidatkinja posebno je ponosna na Endrininu pobjedu u MasterChefu

Selma Karić javno je čestitala Endrini Muqaj na pobjedi u ''MasterChefu'' i dirnula pratitelje porukom.

Ovogodišnja sezona ''MasterChefa'' nije donijela samo vrhunske tanjure i napetu borbu do samog kraja, već i iskrena prijateljstva. Jedno od njih je ono između pobjednice Endrine Muqaj i Selme Karić, koju smo također pratili u najpoznatijoj TV kuhinji.

Nakon velikog finala, Selma se oglasila na Instagramu i javno čestitala Endrini na pobjedi.

Selma Karić na Instagramu Foto: Instagram

''Od prvog dana sam vjerovala u tebe. U tvoju mirnoću, snagu, talent i srce koje si ostavila na svakom tanjuru. Gledati kako stojiš kao pobjednica je čista radost i potvrda da se istinska strast uvijek prepozna. Ponosna sam na tebe i zahvalna što sam dijelila ovo putovanje s tobom. Zasluženo, do posljednje sekunde'', napisala je Selma na Instagramu ne skrivajući sreću zbog prijateljice.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina je zatim poruku podijelila na svom Instagramu te dodala:

''Bez tvoje podrške, ne bi bilo moguće!''

U velikom intervju za naš portal nakon pobjede Endrina je pričala o njihovom prijateljstvu:

''Bila mi je cimerica, suputnica kroz cijelo ovo putovanje i osoba s kojom sam dijelila sve – umor, stres, smijeh, suze i ponos. Naše prijateljstvo je iskreno, duboko i nadživjelo je show. To je veza za cijeli život i smatram je jednim od najljepših darova koje mi je MasterChef donio.''

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

MasterChef finale 2025. - 12 Foto: Nova TV

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

