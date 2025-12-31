Internet je prepun reakcija na novu pobjednicu MasterChefa: ''Tako skromna, a tako posebna, bravo!''

Endrina Muqaj nova je pobjednica MasterChefa, a društvene mreže gore od reakcija, čestitki i oduševljenja.

Kraj još jedne sezone najpoznatije TV kuhinje je stigao! MasterChef je spustio zavjesu uz spektakularnu završnicu, a titulu pobjednice odnijela je Endrina Muqaj.

Svojim znanjem, mirnoćom i vrhunskim tanjurima osvojila je i žiri i gledatelje, a reakcije na njezinu pobjedu samo se nižu na društvenim mrežama.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

''Čestitamo'', ''Čestitke Endrina za ulazak kroz velika vrata u svijet gastronomije. Titula MasterChefa je veliki vjetar u leđa koji će te nositi kroz život'', ''Zasluženo, mlada damo! Pokazala si da imaš karakter, volju i znanje. Uživaj u sreći i sretna kulinarska budućnost'', ''Zaista mi je drago, zaslužila si'', ''Kraljice, bravo'', ''Iz nje izvire neka neizmjerna pozitiva - zato mi je drago da je pobijedila! Bravo!'', ''Bila si moj favorit od početka do kraja, sve pohvale imaš od mene'', ''Tako skromna, tako jednostavna, a istovremeno jaka i posebna. Bravoooo, čestitke'', ''Nastavi ostvarivati svoje snove Endrina. Čestitke od srca, od početka sam vjerovala u tebe'', dio je komentara s društvenih mreža.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Prvi veliki intervju s novom pobjednicom MasterChefa pročitajte OVDJE.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

Otto Grundmann nakon finala otkrio nam je svoje planove za budućnost! Više pročitajte OVDJE.

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

