Zašto se tim suradnika oko princa Harryja i Meghan Markle neprestano raspada?

U posljednjih pet godina čak 12 bliskih suradnika napustilo je princa Harryja i Meghan Markle.

Zašto se PR tim princa Harryja i Meghan Markle neprestano raspada? Nakon odlaska Jamesa Holta, dugogodišnjeg šefa angažmana i komunikacija te čelnika zaklade Archewell, broj ljudi koji su u posljednjih pet godina napustili tim Sussex narastao je na čak 12, pišu Daily Mail.

Posebno upada u oči podatak da je samo tijekom 2025. godine čak šest ključnih ljudi iz PR-a i komunikacija prekinulo suradnju s parom. Prema navodima izvora, pojedini bivši zaposlenici danas taj posao uopće ne navode u svojim životopisima, a neki su ga navodno privatno opisali kao ''nemoguć i vrlo mučan''.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Iza kulisa, bivši suradnici navodno su se čak prozvali ''Klubom preživjelih Sussexa''.

''Kad god nešto negativno izađe u javnost, netko mora platiti cijenu. To je iscrpljujuć posao bez prostora za pogrešku'', rekao je izvor za strane medije.

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Drugi izvor otišao je i korak dalje, opisujući radnu atmosferu.

''Meghan se razočara zbog jedne stvari i tada nekoga potpuno ''izolira''. Nikada vam to ne zaboravi – niti ona, niti Harry'', objasnio je.

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Najnoviji odlazak, onaj Jamesa Holta, službeno se objašnjava povratkom u London zbog obitelji, no izvori tvrde da dolazi u nezgodnom trenutku velikih promjena i napetosti unutar njihova tima. Holt je ipak u oproštajnoj izjavi bio pun hvale.

''Rad s princem Harryjem i Meghan bio je jedno od najvećih profesionalnih privilegija u mom životu'', izjavio je.

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda erotskog filma nakon burnog prekida ljubi 8 godina mlađeg glazbenika?

Prije njega, tim je napustila i Meredith Maines, glavna direktorica komunikacija, koja je posao obavljala manje od godinu dana. Njezin odlazak povezuje se s nizom nezgodnih situacija – od navodnog tajnog sastanka s komunikacijskim timom kralja Charlesa do PR kaosa oko Meghanina iznenadnog odlaska u Pariz i rođendanske zabave Kris Jenner.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Još kraće zadržala se Emily Robinson, direktorica komunikacija koja je otišla nakon samo tri mjeseca, a njezin angažman danas se uopće ne spominje na LinkedInu.

''Nije osoba koja lako odustaje. Ako je otišla, stvari su morale biti jako loše'', dodao je izvor.

Pogledaji ovo Celebrity Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''

S druge strane, pojedini bivši zaposlenici, poput Ashley Hansen, javno su stali u obranu Sussexovih.

''Tretirali su me s brigom kakvu bi roditelj pokazao prema vlastitom djetetu'', rekla je Hansen, dodavši da joj je Meghan osobno slala poruke podrške dok je bila na operaciji.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Unatoč tim javnim pohvalama, iza zatvorenih vrata sve se češće spominju kratki rokovi, stalni krizni način rada i iznimno visok pritisak, a jedan izvor zaključuje:

''Kod Meghan nema ''mirnih dana''. Sve je stalno na razini političke kampanje''.

Česti odlasci, kratki mandati i ovakvi navodi iznutra sve glasnije postavljaju pitanje – zašto je rad u timu princa Harryja i Meghan Markle za mnoge bio tek kratka i iznimno zahtjevna epizoda?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Prepune Prokurative slušale našeg pjevača koji se na hrvatsku scenu vratio s ulica Italije

Pogledaji ovo Celebrity Agonija domaće voditeljice, zatražila je pomoć pratitelja: ''Neka mi se bar javi da znam da je okej...''