Kako je izgledao prvi zajednički Božić princa Harryja i Meghan Markle? Proslavili su ga u tajnosti

Prvi zajednički Božić princa Harryja i Meghan Markle bio je daleko od kraljevskih rezidencija i protokola. U trenucima kada je njihova veza još bila nova i skrivena od javnosti, par je odlučio blagdane provesti tiho, diskretno i daleko od očiju svijeta. No upravo je taj skromni početak postavio je temelje jednoj od najpraćenijih ljubavnih priča današnjice.

Kada su se princ Harry i Meghan Markle upoznali na spoju na slijepo u ljeto 2016., njihov odnos još je bio daleko od kraljevskih protokola. Pet mjeseci kasnije, poziv na tradicionalni božićni boravak u Sandringhamu nije bio opcija – i sami su, otkriva biograf Christopher Andersen u knjizi Brothers and Wives, znali da je prerano za tako velik korak, piše Daily Mail.

Umjesto toga, odlučili su blagdane provesti diskretno, sami. Uoči Božića posjetili su trgovinu Pines and Needles u Battersea Parku, gdje su kupili božićno drvce visoko gotovo dva metra, vrijedno oko 65 funti, koje su zatim zajedno kitili u Harryjevom domu, Nottingham Cottageu u Kensingtonskoj palači. Vlasnik trgovine kasnije je otkrio kako su zaposlenici jedva zadržali profesionalnost kad su shvatili tko je upravo ušetao. „Izgledali su kao najnormalniji par koji kupuje najnormalnije drvce,“ prisjetio se.

U Londonu su uživali i u kazalištu, gdje su pogledali predstavu The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, te u dugim šetnjama kroz Soho pod božićnim svjetlima. No, sam Božić ipak su morali provesti odvojeno: Meghan je otputovala majci u SAD, a Harry se pridružio kraljevskoj obitelji u Sandringhamu – što je, prema tradiciji, bilo očekivano s obzirom na to da još nisu bili ni zaručeni.

Meghan Markle - 5 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Nakon blagdana ponovno su se spojili u Londonu, gdje su dočekali Novu godinu, a potom otputovali u Tromsø u Norveškoj. Putovanje je organizirao Harryjev prijatelj, vodič Inge Solheim, koji im je osigurao potpunu privatnost u udaljenoj arktičkoj kolibi. U tjedan dana doživjeli su pseće zaprege, promatranje kitova i romantične noći pod polarnom svjetlošću.

Godinu dana kasnije, njihova je situacija bila sasvim drugačija. Nakon zaruka u studenom 2017., Meghan je prvi put pozvana u Sandringham — potez koji se smatrao jasnim signalom da ju je pokojna kraljica otvoreno prihvatila u obitelj. Umjesto u glavnoj rezidenciji, Meghan i Harry boravili su s Williamom i Kate u Anmer Hallu.

Meghan je u Netflixovu dokumentarcu Harry & Meghan opisala svoje prvo kraljevsko božićno iskustvo kao nevjerojatno, ističući toplinu i dinamiku velike obitelji kojoj se oduvijek nadala. Tijekom večere sjedila je kraj princa Philipa.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Kraljevski Božić slijedi strogi, ali dobro uhodani ritam: čaj i kolači uoči Badnjaka, razmjena šaljivih poklona u bijeloj sobi i svečana večera uz lokalne specijalitete. Meghan se brzo uklopila u tradiciju — mediji su pisali da je kraljici poklonila pjevajućeg hrčka, što je nasmijalo i kraljicu i njezine corgije.

Na božićno jutro Meghan i Harry pridružili su se Williamu i Kate na tradicionalnoj šetnji do crkve sv. Marije Magdalene. Meghan je privukla veliku pažnju javnosti, a mnogi su njezin dolazak vidjeli kao potvrdu da je već postala dio kraljevskog kruga.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Posebno mjesto u blagdanskoj tradiciji zauzima kraljičin božićni govor, a te je godine jasno dala do znanja da Meghan ulazi u obitelj s dobrodošlicom. U kadru su se vidjele fotografije para, a u završnici emitiranog videa Harry i Meghan pojavili su se među izdvojenim trenucima godine.

Za Meghan je to bio kraj jednog poglavlja i početak novog života unutar kraljevske obitelji — samo godinu dana nakon što je prvi Božić provela skromno, u tajnosti, birajući božićno drvce s Harryjem u Londonu.

