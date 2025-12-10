Tko je pjevač koji će zamijeniti diskvalificiranu pjevačicu s Dore?

Nekadašnji natjecatelj Supertalenta Gabrijel Ivić upao je na Doru 2026. kao zamjena za diskvalificiranu Karolinu Ilić.

Eurovizijska drama koja traje posljednjih tjedana, prelila se i na Hrvatsku. Samo tjedan dana nakon što je objavljen popis natjecatelja Dore 2026., uslijedila je diskvalifikacija.

Kako je objavio HRT na svojim mrežnim stranicama, Karolina Ilić, koja je trebala nastupati s pjesmom "Breathe Her In", diskvalificirana je jer nema hrvatsko državljanstvo, što je jedan od uvjeta iz Pravilnika. Nju će u natjecanju zamijeniti Gabrijel Ivić s pjesmom "Light Up!".

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

Gabrijel Ivić - 1 Foto: Instagram

Svoju eurovizijsku uzdanicu napravio je u suradnji s Junom Ishidom, japanskim DJ-jem s hrvatskom adresom, koji je prvu ideju za pjesmu napravio još 2014. godine, inspiriran radovima Calvina Harrisa.

Gabrijela smo imali prilike ranije upoznati i to na programu Nove TV. Godine 2021. sudjelovao je u Supertalentu.

Ima 26 godina i dolazi iz Šibenika, a uz pjevanje i sviranje, voli i pisati pjesme. Glazbom se bavi od 8. godine, kada je krenuo u glazbenu školu, a najsretniji trenutak u životu mu je bio kada je dobio klavir pa je mogao svirati i doma. Završio je osnovnu glazbenu školu i prvi razred srednje glazbene škole, klavir i solfegio. Svira s dvojicom kolega po rođendanima i svim ostalim vrstama proslava, zbog čega je Maja Šuput prokomentirala kako su joj on i Ivan prava konkurencija, no svejedno je uživala u njihovim izvedbama.

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

"Kada se bavim glazbom volim se staviti u srcedrapajuću situaciju", kazao je Gabrijel prije nastupa. "Za sebe smatram da nisam pretjerano zabavan, ali sam savršen spoj Slavonije i Dalmacije, jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život, tako da nije moglo bolje. Motivacija mi je pozornica i ono što želim raditi na njoj, i ta buka koju želim ostvarit i prenijeti ljudima."

Na audiciji je otpjevao baladu "Utorak" Petra Graše, a njegova izvedba ostavila je dojam na cijeli žiri.

Više o Karolini pročitajte OVDJE.

Hrvatska se poslije 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a kako glasati za našeg predstavnika Marina Vrgoča, provjerite OVDJE.

