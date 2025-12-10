Thompsonova supruga pokazala što ju je najviše oduševilo s koncerta u Varaždinu!

Supruga Marka Perkovića Thompsona Sandra na Facebooku je objavila fotografije s koncerta u Varaždinu.

Marko Perković Thompson u nedjelju u ponedjeljak je održao koncerte u Areni Varaždin, gdje je nastupao prvi put poslije osam godina. Tisuće obožavatelja došli su iz različitih krajeva Hrvatske i regije kako bi nekoliko sati pjevala njegove pjesme.

U publici se našla i njegova supruga Sandra, koja je boravila u VIP loži s prijateljicama.

Majka petero djece, koja se sve više pojavljuje na društvenim mrežama i događanjima, oglasila se na Facebooku kako bi pohvalila fotografije s koncerta.

"Slike koncerta u Varaždinu su premoćne! Wow!", napisala je Sandra podijelivši objavu svog supruga s fotografijama Denisa Dexa Marijanovića.

Par je zajedno više od dva desetljeća, a njihova veza jedna je od onih koje ne pune medijske prostore, ali se zato međusobno podržavaju i poštuju.

Na koncertu je bio i Zlatko Dalić, o čemu više pročitajte OVDJE.

U publici je bila i Thompsonova nećakinja Lejdi, koja živi u Varaždinu, a više o tome pročitajte OVDJE.

