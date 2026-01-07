Hrvatski Kardashiani slave! Majka obitelji sve nasmijala rođendanskom objavom

Matea Vanjorek, majka obitelji koju uspoređuju s Kardashianima, proslavila je svoj 40. rođendan.

Majka obitelji Vanjorek Matea ovih je dana imala poseban razlog za slavlje. Nekoliko tjedana nakon što je rodila svoje četvrto dijete, sina Marlona, Matea je proslavila i veliki životni jubilej – 40. rođendan.

Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu vidi se opuštena i nasmijana Matea uz rođendansku tortu, no detalj koji je mnogima odmah upao u oči bile su svjećice s brojem 18. Iako je napunila četrdeset, očito je odlučila rođendan obilježiti s dozom humora i mladenačkog duha.

Matea Vanjorek na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen i Matea Vanjorek Foto: Josip Moler/Cropix

"Godine su samo broj. A vidi mene kao curica. Hvala svima na čestitkama, napokon sam punoljetna", našalila se Matea, čiju su obitelj mnogi zbog dijeljenja detalja na društvenim mrežama prozvali hrvatskim Kardashianima.

Obitelj Vanjorek Foto: Instagram

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek i mama Matea Foto: Josip Moler / CROPIX

Matea je i ranije isticala koliko joj obitelj znači, a dolazak malog Marlona dodatno je zaokružio proteklu godinu kao jednu od najposebnijih u njezinu životu. Sudeći po fotografijama i poruci, četrdesete je dočekala s osmijehom, pozitivnom energijom i jasnom porukom – godine su doista samo broj.

Kako je ostatak obitelji - Mario, Ellen, Raul i Nicolas - dočekao majku i mlađeg brata iz bolnice, pogledajte OVDJE.

Tko je njezina kći Ellen, otkrijte OVDJE.

