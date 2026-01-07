Prepoznajete li ga? Ispod velikih naočala i trenirke krije se poznati glumac!

Najava filma "Giant", koji izlazi 9. siječnja, pokazala je transformaciju Piercea Brosnana u slavnog boksačkog trenera.

Pierce Brosnan godinama je bio sinonim za uglađenog Jamesa Bonda, a ovoga puta odlučio je iznenaditi publiku.

Markantni Britanac u biografskom filmu "Giant" utjelovio je legendarnog boksačkog trenera Brendana Inglea, čovjeka koji je odigrao ključnu ulogu u usponu Princea Naseema Hameda do titule svjetskog prvaka.

Pierce Brosnan - 3 Foto: Profimedia

Pierce Brosnan - 4 Foto: YouTube Screenshot

72-godišnji glumac otkrio je kako je za ovu ulogu proveo sate u stolici za šminkanje, uz pomoć protetike, ćelave kape i posebnog nosa, kako bi što vjernije dočarao Inglea. Ipak, jedan detalj ostao je netaknut – prepoznatljiva trenirka s leopard uzorkom, koja je postala zaštitni znak stvarnog Brendana.

"Nikad ne znaš kada bi mogla opet zatrebati", našalio se Brosnan.

Film "Giant", koji je producirao Sylvester Stallone, a režirao i napisao Rowan Athale, donosi snažnu istinitu priču o putu Princea Naseema Hameda od teškog djetinjstva u radničkom Sheffieldu do boksačke elite. U fokusu je i njegov neobičan odnos s trenerom Ingleom, bivšim radnikom u čeličnoj industriji, koji je prepoznao njegov talent i pomogao mu izgraditi svjetsku karijeru.

Pierce Brosnan - 2 Foto: YouTube Screenshot

Brendan Ingle Foto: Profimedia

Pierce Brosnan - 1 Foto: YouTube Screenshot

Uz Brosnana, glavnu ulogu Princea Naseema tumači Amir El-Masry, koji je otkrio da je Brosnan satima prolazio kroz proces transformacije kako bi lik bio što autentičniji. Njihov odnos na ekranu oslikava spoj karizme, discipline i showmanskog duha koji su obojicu vinuli u središte pažnje boksačkog svijeta, unatoč preprekama i rasizmu s kojima su se suočavali tijekom 80-ih i 90-ih godina u Velikoj Britaniji.

Pierce Brosnan - 2 Foto: Profimedia

Brosnan je istaknuo koliko mu je ova uloga bila važna, naglasivši da je osjetio kako je vrijeme za novo poglavlje u karijeri. Ukoliko mu publika i kritika budu blagonakloni, "Giant" bi tako mogao postati jedan od njegovih najupečatljivijih projekata posljednjih godina.

Film u kina u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj stiže 9. siječnja, a već sada izaziva velik interes publike i kritike, upravo zbog snažne priče i iznenađujuće transformacije jednog od najpoznatijih glumaca današnjice.

