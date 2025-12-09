Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti

Katarina Witt, legendarna klizačica poznata kao "vatra na ledu", osvojila je svijet olimpijskim medaljama i zanosnim nastupima, a danas živi povučeno, posvećena humanitarnom radu, bez braka, ali s bogatom karijerom iza sebe.

Katarina Witt rođena je 3. prosinca 1965. u tadašnjoj Istočnoj Njemačkoj, a klizati je počela već s pet godina te je već u tinejdžerskim godinama pokazala izniman talent i ubrzo postala jedna od najvećih zvijezda umjetničkog klizanja.

Njezin uspon kulminirao je na Zimskim olimpijskim igrama. Osvojila je zlatne medalje 1984. i 1988., čime je postala jedna od rijetkih klizačica koje su uspjele obraniti olimpijski naslov.

Pored toga, Witt je četiri puta bila svjetska prvakinja i šest puta europska prvakinja, dominirajući sportom 1980-ih.

Poznata je bila po spoju tehničke preciznosti, atletske snage i zanosne elegancije - nastupi su joj bili pun spektakl, često opisivani kao spoj sporta i glazbenog showa.

Nakon što je privremeno završila amatersku karijeru 1988., nastavila je klizati profesionalno, nastupajući u raznim revijama i produkcijama, između ostalog projektima koje je sama producirala.

Godine 1994. vratila se na Zimske olimpijske igre u Lillehammeru za Njemačku ujedinjenu nakon pada Berlinskog zida te je završila na 7. mjestu. Nakon toga okončala je natjecateljsku karijeru.

Po završetku sportskih dana, Witt je uspješno izgradila karijeru u zabavnoj industriji . radila je kao komentatorica za TV, glumila u manjim filmskim i televizijskim ulogama, a vodila je i vlastite projekte na ledu.

Jedan od njenih najpoznatijih poduhvata bila je produkcijska kompanija koju je osnovala, a koja je realizirala razne klizačke show-programa diljem svijeta.

Zahvaljujući svom stasu, šarmu i stilu, često je bila u centru pažnje medija, čak su je jednom nazvali "najljepšim licem socijalizma".

Danas vodi humanitarnu zakladu koja pomaže djeci s invaliditetom i povremeno se pojavljuje u javnosti kao komentatorica ili gošća na raznim događajima.

Iako je uvijek bila medijski eksponirana, privatni život Katarine Witt ostao je prilično kompliciran. Nikada se nije udala, unatoč brojnim vezama. Tijekom 1980-ih bila je u ozbiljnoj vezi s glazbenikom Ingom Politzem, no veza nije potrajala.

U devedesetima je ljubav pronašla u duetu s glumcem Richardom Deanom Andersonom, no ni ta romansa nije izdržala test vremena. Najduže je bila u vezi s njemačkim biznismenom Markusom Herrmannom (1996–2002), no i ta veza je okončala bez braka.

Za razliku od mnogih slavnih sportašica, Katarina je svjesno odlučila ne uplovljavati u brak - pokazala je da uspjeh, nezavisnost i vlastiti put ne moraju biti vezani uz tradicionalni oblik obitelji.

Tijekom svoje karijere, unatoč svemu, zadržala je privatnost i dostojanstvo te danas živi sami, posvećena humanitarnom radu, klizanju u revijama i vlastitim projektima.

