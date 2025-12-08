Pjesma zvuči poznato
Samo pravi fanovi znaju tko pjeva ove božićne klasike!
Piše ,
E.G.
Danas @ 20:27
Zanimljivosti
Mariah Carey
Foto: Profimedia
Testirajte svoje znanje o najpoznatijim božićnim pjesmama!
Zvona zvone, lampice svjetlucaju, a celebrityji pjevaju!
Blagdani su nezamislivi bez božićnih hitova koji godinama pune radijske frekvencije i top-liste. Od pop divi do glazbenih legendi, celebrityji su nam ostavili neke od najpoznatijih božićnih pjesama ikad.
Kako bismo provjerili koliko pjesama uistinu znate,
pripremili smo vam jedan kviz koji je za najhrabrije pomagače Djeda Božićnjaka!
