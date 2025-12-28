Koliko je ukupno novca Kevin iz "Sam u kući" zaradio za snimanje božićnih klasika?

Macaulay Culkin je zahvaljujući ulogama u filmovima "Sam u kući" zaradio je višemilijunski iznos, najvećim dijelom kroz honorare i udio u zaradi nastavka.

Macaulay Culkin je zahvaljujući ulozi Kevina McCallistera u kultnoj božićnoj komediji "Sam u kući" postao jedno od najprepoznatljivijih dječjih imena Hollywooda - ali koliko mu je to zapravo donijelo prihoda?

Na početku je za "Sam u kući" iz 1990. dobio relativno "skroman" honorar od oko 110 000 dolara, iako je to za dječjeg glumca početnika u to vrijeme bilo izdašno.

Sam u kući - 1 Foto: Profimedia

No prava zarada uslijedila je s nastavkom "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku", gdje je njegov ugovor uključivao značajno veću plaću od oko 4,5 milijuna dolara te postotak od ukupne zarade filma.

Taj back‑end ugovor bio je ključan, zahvaljujući udjelu u prihodu, Culkin je dodatno zaradio milijune više nego samo osnovnu plaću, što je njegov ukupni prihod od franšize "Sam u kući" podiglo na desetke milijuna dolara tijekom godina, uključujući i tantijeme od prikazivanja filmova kod kuće i na televiziji.

Film ''Sam u kući'' Foto: Profimedia

Zapravo, njegova ukupna zarada vezana samo uz "Sam u kući" i "Sam u kući 2" procjenjuje se na više od 20 milijuna dolara, što je izniman rezultat za ulogu koju je ostvario kao dijete.

Danas, više od 30 godina kasnije, ti božićni klasici i dalje se rado gledaju svake godine, a Culkin i dalje dobro prolazi zahvaljujući njihovoj bezvremenskoj popularnosti, iako je najveći financijski benefit ostvario upravo u ranim godinama svoje karijere.