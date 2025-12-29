Kojoj to želji svog sina Meghan Markle ne želi udovoljiti?

Meghan Markle otkrila je kako njezin sin Archie želi profesionalni fotoaparat kao poklon, no tu želju mu još ne želi udovoljiti.
Na jednom Netflixovom događaju, 44-godišnja glumica prisjetila se simpatične obiteljske anegdote, gdje je govorila o svakodnevnim trenucima majčinstva i odrastanja svoje djece.
Meghan, koja s princom Harryjem osim šestogodišnjeg princa Archieja ima i četverogodišnju princezu Lilibet, ispričala je kako je njihov sin pokazao interes za fotografiju zahvaljujući bliskom obiteljskom prijatelju, poznatom fotografu Misanu Harrimanu. Upravo je on Archieju pokazao osnove fotografiranja tijekom jednog posjeta, što je dječaka dodatno inspiriralo.
Kako bi potaknula njegovu kreativnost, Meghan mu je kupila fotoaparat, no Archie je brzo primijetio da se ne radi o prestižnom modelu kakav koristi Harriman.
"Ali to nije Leica kao Misanova", prepričala je Meghan Archiejeve riječi, nako čega je otkrila kako mu je odgovorila kako ju neće dobiti "čak ni za Božić".
Razlog je, naravno, vrlo jednostavan. Fotoaparati poznatog premium brenda Leica prodaju se po cijenama od nekoliko tisuća dolara, što je prilično ambiciozan božićni poklon za dijete njegove dobi.
Osim ove simpatične priče, Meghan je u Netflixovu blagdanskom specijalu "With Love, Meghan: Holiday Celebration" otkrila i kako izgleda Božić u njihovu domu u Montecitu. U emisiji se može vidjeti kako kuha, izrađuje rukotvorine i njeguje obiteljske tradicije s prijateljima i djecom.
Jedna od posebnih tradicija koju je uvela jest izrada višekratnih adventskih kalendara za Archieja i Lilibet, s njihovim imenima i malim džepovima za slatka iznenađenja.
"Nadam se da ćemo ih imati jako dugo. Tradicija mora negdje započeti", poručila je Meghan.
