Zavirite u dom srpskog miljenika u Moskvi, nešto je posebno iznenadilo pratitelje

Supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, pokazala je djelić njihova moskovskog doma, a pratitelje je posebno iznenadilo što se prvi put obratila na ruskom jeziku.

Srpski glumac Miloš Biković već godinama živi na relaciji Srbija-Rusija, a sada je njegova supruga Ivana Malić na Instagramu otkrila kako izgleda njihov obiteljski kutak u Moskvi.

Na fotografiji iz dnevne sobe prevladavaju svijetli tonovi, a prostor krase dugačke bijelo-sive zavjese i mala, diskretna božićna jelka smještena u kutu.

Miloš Biković Foto: Ivana Malić/Instagram

Među detaljima u kadru našle su se i igračke njihova sina Vasilija, koje otkrivaju toplinu i obiteljski ugođaj prostora.

Ipak, ono što je najviše iznenadilo pratitelje bio je opis koji je Ivana napisala – na ruskom jeziku. Do sada je javno ruski koristio isključivo Miloš, koji tim jezikom govori tečno, pa je Ivanin potez mnogima bio neočekivan, ali i simpatičan znak koliko se dobro snašla u novoj sredini.

Miloš Biković - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Ivana, Miloš i Vasilije često putuju, pa su ih tako pratitelji mogli vidjeti na Cipru, u Turskoj i još nekim atraktivnim destinacijama.

Miloš priznaje da mu život na relaciji Srbija - Rusija potpuno odgovara.

Vladimir Putin i Miloš Biković Foto: Profimedia

"Ne mogu se odreći nekih stvari koje sam stvarao cijelog života, gledat ću da ih optimiziram i da u tu jednadžbu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da odsad ne idem više nikamo, poludio bih. Djetetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans", rekao je Biković nedavno u emisiji PopTok.

Miloš Biković - 3 Foto: Miloš Biković/Instagram

