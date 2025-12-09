Ova fotografija je dokaz da se Diletta Leotta itekako dobro oznoji za besprijekornu liniju!

Diletta Leotta oduševila je pratitelje znojnom fotkom iz teretane, pokazavši koliko ozbiljno shvaća trening i koliko zrači samopouzdanjem i bez šminke.
Talijanska sportska novinarka i influencerica Diletta Leotta ponovno je zapalila društvene mreže, ovoga puta znojnom fotografijom iz teretane.3 vijesti o kojima se priča više nije u zagrebu Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi fanovi oduševljeni! Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...'' samozatajna plavuša Tko je supruga Davora Gopca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
Galerija 25 25 25 25 25
U pripijenoj sportskog haljinici i bez trunke šminke, Diletta je pokazala koliko ozbiljno shvaća trening, ali i kako zrači samopouzdanjem čak i nakon napornog vježbanja.
Diletta Leotta Foto: Diletta Leotta/Instagram
Uz fotografiju u kojoj pozira pred ogledalom s vidljivim tragovima znoja objavila je još nekoliko svojih izdanja u haljini.
Pogledaji ovo Celebrity Naš Marino odradio drugu probu u Gruziji, sve je spremno za Dječji Eurosong!
"Vikend ispunjen svime što volim", napisala je u opisu objave.
Njezini obožavatelji, kojih na Instagramu ima više od 9 milijuna, odmah su reagirali nizom komplimenata.
"Kraljica teretane", "Tko ovako izgleda poslije treninga?", "Motivacija!", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.
Diletta Leotta Foto: Instagram
Diletta Leotta - 5 Foto: Diletta Leotta/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ma tko bi rekao da joj je 45 godina i da je nedavno rodila?
Diletta je poznata po svojoj posvećenosti zdravom načinu života, ali i modnim kombinacijama koje ističu njezinu besprijekornu figuru, čak i u sportskoj opremi.
Diletta Leotta - 1 Foto: Diletta Leotta/Instagram
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Prije 45 godina njegova tragična smrt šokirala je svijet, presudio mu je obožavatelj
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Napokon otkriveno zašto Leonardo diCaprio uvijek skriva lice u javnosti
Pogledaji ovo Celebrity "Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta