Ova fotografija je dokaz da se Diletta Leotta itekako dobro oznoji za besprijekornu liniju!

Diletta Leotta oduševila je pratitelje znojnom fotkom iz teretane, pokazavši koliko ozbiljno shvaća trening i koliko zrači samopouzdanjem i bez šminke.

Talijanska sportska novinarka i influencerica Diletta Leotta ponovno je zapalila društvene mreže, ovoga puta znojnom fotografijom iz teretane.

U pripijenoj sportskog haljinici i bez trunke šminke, Diletta je pokazala koliko ozbiljno shvaća trening, ali i kako zrači samopouzdanjem čak i nakon napornog vježbanja.

Uz fotografiju u kojoj pozira pred ogledalom s vidljivim tragovima znoja objavila je još nekoliko svojih izdanja u haljini.

"Vikend ispunjen svime što volim", napisala je u opisu objave.

Njezini obožavatelji, kojih na Instagramu ima više od 9 milijuna, odmah su reagirali nizom komplimenata.

"Kraljica teretane", "Tko ovako izgleda poslije treninga?", "Motivacija!", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Diletta je poznata po svojoj posvećenosti zdravom načinu života, ali i modnim kombinacijama koje ističu njezinu besprijekornu figuru, čak i u sportskoj opremi.

