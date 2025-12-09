Ma tko bi rekao da joj je 45 godina i da je nedavno rodila?

Gisele Bunchen vratila se snimanjima gotovo godinu dana od rođenja sina.

Deset mjeseci nakon rođenja svog trećeg djeteta Gisele Bündchen vratila se svojim obvezama. Danas 45-godišnja ikona modnih pisti snimljena je na plaži u vrhunskoj formi na jednom snimanju.

Izgledala je poput prave morske božice dok je u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu nosila dasku za surfanje po obali. Na snimanju joj se pridružila još jedna manekenka, a duo je viđen kako se smije i opušteno pozira, unoseći dozu glamura na pješčanu plažu.

Gisele Bundchen - 3 Foto: Profimedia

Gisele Bundchen - 1 Foto: Profimedia

Mokra kosa, preplanuli ten i širok osmijeh dokaz su zašto je čak i u petom desetljeću života Bündchen vrlo tražena u modnoj industriji.

Gisele Bundchen - 2 Foto: Profimedia

Gisele je više puta naglašavala kako joj je prioritet briga o tijelu i umu, kroz surfanje, jogu i boravak u prirodi, pri čemu je rezultat itekako vidljiv.

U nedavnom intervjuu za francuski Vogue otkrila je kakav joj je život nakon dolaska trećeg djeteta, kojeg je dobila s trenerom jiu-jitsua Joaquimom Valenteom.

Gisele Bundchen - 4 Foto: Afp

Gisele Bundchen - 3 Foto: Afp

"S bebom su noći tako kratke da mjesecima jedva da sam počešljala kosu!", poručila je Gisele, dodavši kako joj tek sada sin, čije je srednje ime River, počinje spavati cijele noći: "Ponovno imam kontrolu nad svojim ritmom. San mijenja sve."

Nakon razvoda od Toma Bradyja, brazilska zvijezda pronašla je novu ljubav s Valenteom. Par je zajedno od 2023., a Gisele priznaje da ju je raskid učinio snažnijom i stabilnijom, dodavši kako se osjeća ugodnije u vlastitoj koži.

