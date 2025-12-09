Znate li tko je ovo? Pamtimo je kao strogu majku iz velikog kinohita!

Frances Fisher, koju mnogi pamte po crvenokosoj Ruth iz filma "Titanic", susrela se s Leonardom DiCaprijom poslije 30 godina od filma.

Nostalgija za "Titanicom" ponovno je oživjela u Hollywoodu! Na proslavi povodom novog filma Leonarda DiCaprija, "One Battle After Another", glumac je viđen kako se nježno grli sa svojom kolegicom iz legendarnog filma Frances Fisher.

Iako posljednjih godina njeguje dugu sijedu kosu, ljubitelji filmskih klasika dobro je pamte kao strogu, crvenokosu Ruth DeWitt Bukater, majku Kate Winslet u blockbasteru iz 1997. godine. Fisher je ulogom proračunate aristokratkinje ostavila snažan trag, dok je DiCaprio, naravno, postao globalna superzvijezda kao karizmatični Jack Dawson.

Ovo je prvi put nakon gotovo tri desetljeća da su Frances i Leo viđeni zajedno na javnom događanju. "Titanic" je tada oborio sve rekorde zarade, s više od dvije milijarde dolara profita, i učvrstio mjesto oboje glumaca u filmskoj povijesti.

Danas 73-godišnjakinja, Fisher je desetljećima omiljeno lice filmske i televizijske industrije. Rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, odrasla je širom svijeta zahvaljujući ocu diplomatu, a glumačku karijeru započela je u kazalištu prije nego što se probila u Hollywood.

Osim "Titanica", njezina impresivna filmografija uključuje "Unforgiven", "True Crime", "House of Sand and Fog", "The Kingdom", "In the Valley of Elah", "The Lincoln Lawyer" i "The Host", ali i serije "Ressurection" i "Watchmen"

S bivšom partnerom Clintom Eastwoodom ima kćer Francescu, a unatoč godinama u Hollywoodu, vodi iznimno diskretan privatni život.

Ovo okupljanje dogodilo se samo nekoliko dana nakon što je DiCaprio izjavio kako mu je Titanic omogućio da postane "dirigent vlastitih izbora". Film ga je lansirao među najveće zvijezde svoje generacije i dao mu slobodu birati projekte koji ga umjetnički zanimaju.

"Gledam unatrag bez ikakvih žaljenja", rekao je DiCaprio. "Biti dio tog filma bio je nevjerojatan dar."

