Tko je plesačica čija je koreografija s bratom poznatog glumca postala trend na TikToku?

Dok društvene mreže bruje o senzacionalnoj plesnoj točki Daniellе Karagach i Dylana Efrona, koja je u rekordnom roku osvojila TikTok, donosimo vam priču o plesačici koja iz svakog nastupa uspije stvoriti globalni spektakl.

Plesna točka argentinskog tanga Daniellе Karagach i Dylana Efrona iz američke inačice showa ''Ples sa zvijezdama'' trenutačno je apsolutni hit na TikToku.

Video koji je objavio Efron prikupio je ogromnu pozornost, a korisnici masovno pokušavaju izvesti njihove senzualne i tehnički zahtjevne pokrete u svojim domovima, što je rezultiralo pravim viralnim plesnim izazovom.

@dylanefron Took some time but i'm finally feeling like a dancer🕺 So grateful for this experience and FIRED UP we get to go out there next week and do this all over again. @Dancing with the Stars #DWTS ♬ original sound - Dylan Efron

Inače, Dylan je brat slavnog glumca Zaca Efrona.

No, tko je zapravo plesačica koja je ovih dana osvojila društvene mreže Daniella Karagach?

Daniella Karagach jedna je od najtalentiranijih i najsvestranijih američkih plesačica današnjice, poznata široj publici zahvaljujući showu ''Dancing with the Stars''. Rođena je 26. prosinca 1992. u Brooklynu, a rasla je u ruskojezičnom kućanstvu, gdje se rano počela baviti plesom – i vrlo brzo pokazala izniman talent.

Daniella Karagach - 16 Foto: Instagram

Daniella Karagach - 5 Foto: Instagram

Specijalizirala se za latinsko-američke plesove, no jednako je uspješna i u standardu. Njezina tehnička preciznost, energija i ekspresivnost učinili su je jednom od najcjenjenijih plesačica svoje generacije.

Daniella Karagach - 5 Foto: Afp

Daniella Karagach - 6 Foto: Afp

Prije nego što je osvojila televizijske ekrane, Daniella je dominirala plesnim podijima diljem svijeta. U karijeri je sa svojim dugogodišnjim plesnim partnerom i suprugom Pashom Pashkovim osvojila: 7 naslova američke prvakinje u latinu i standardu, svjetsku titulu u 10 plesova, brojne medalje i pehare s prestižnih međunarodnih natjecanja, uključujući Blackpool.

Daniella se showu ''Dancing with the Stars'' pridružila 2019., no pravu slavu stekla je u sezoni 30, kada je s bivšim NBA igračem Imanom Shumpertom odnijela pobjedu. Time je Shumpert postao prvi košarkaš koji je osvojio DWTS, a njihovi plesovi postali su viralni zahvaljujući spektakularnim akrobacijama i originalnim koreografijama.

Daniella Karagach - 2 Foto: Afp

Daniella Karagach - 11 Foto: Instagram

Od tada je redovita članica profesionalnog plesnog tima te jedna od ključnih koreografkinja showa.

Daniella je u braku s plesačem Pashom Pashkovim od 2014., a par je 2023. dobio svoje prvo dijete, kćer Nikitu.

Daniella Karagach - 13 Foto: Instagram

Daniella Karagach - 12 Foto: Instagram

Daniella Karagach - 3 Foto: Afp

Daniella Karagach - 4 Foto: Afp

Na društvenim mrežama često dijele obiteljske trenutke, kao i zajedničke plesne projekte.

