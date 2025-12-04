Tko je plesačica čija je koreografija s bratom poznatog glumca postala trend na TikToku?

Pretraži
Piše J. C. , Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Daniella Karagach - 10 Daniella Karagach - 10 Foto: Instagram

Dok društvene mreže bruje o senzacionalnoj plesnoj točki Daniellе Karagach i Dylana Efrona, koja je u rekordnom roku osvojila TikTok, donosimo vam priču o plesačici koja iz svakog nastupa uspije stvoriti globalni spektakl.

Tko je američka plesačica Daniella Karagach?
Tko je djevojka Landa Norrisa, Margarida Corceiro?
tek su joj 23 godine
Tko je zanosna plavuša koja je ukrala srce novog prvaka Formule 1?
Marko Perković Thompson objavio prizore s drugog koncerta u Varaždinu
večer domoljublja
Thompson objavio prizore s drugog koncerta u Varaždinu, Dalić pozirao s fanovima
Bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja Vesna Budimir ponovno u ulozi modela.
''prošlo je 20 godina''
Bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja opet u ulozi modela: ''Prvo me uhvatila panika''
Kviz o filmu "Alien"
samo za otporne!
Koliko ste puta vrisnuli? Provjeri svoje znanje o "Alienu"!
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Marko Perković Thompson najavio koncert u Poreču
fanovi oduševljeni!
Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Thompsonova supruga Sandra u publici na varaždinskom koncertu
posebna prigoda
Thompsonova supruga pokazala s kim je uživala na njegovom koncertu u Varaždinu!
vijesti
VIDEO Plenković sa suprugom stigao u Elizejsku palaču
Stigao sa suprugom
FOT/VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
Japan tvrdi da s kineskog nosača zrakoplova nastavljaju intenzivne zračne operacije
KINA I JAPAN
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Orban poslao zastrašujuće upozorenje: "Bruxelles se priprema za rat s Rusijom. Već je određen i datum"
Šokirao objavom
Orban tvrdi: "Bruxelles se priprema za rat s Rusijom. Već je određen i datum"
show
Tko je supruga Davora Gobca?
samozatajna plavuša
Tko je supruga Davora Gobca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
zdravlje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Ne morate se iscrpljivati treninzima
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Prvi simptomi bolesti bubrega: 11 znakova da ne rade kako treba
Mnogi je imaju, a ne znaju
Prvi simptomi bolesti bubrega: 11 znakova da ne rade kako treba
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
sport
Baturina ostaje u Italiji: Englezi pokušali, odgovor stigao ekspresno
Javlja Fabrizio
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 2:3 u 14. kolu Serie A
Bravo, Luka!
Veliki preokret Milana u Torinu: Modrić dirigirao veznim redom, Rossoneri se vratili iz dva pogotka zaostatka
Englezi šokirali nogometaše: Jedna od igračima najdražih gesta odsad se kažnjava žutim kartonom!
OD NOVE GODINE
Englezi šokirali nogometaše: Jedna od igračima najdražih gesta odsad se kažnjava žutim kartonom!
tv
Kumovi: Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
KUMOVI
Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
U dobru i zlu: Nakon ovakve poruke neće ostati ravnodušna
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nakon ovakve poruke neće ostati ravnodušna
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
putovanja
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
Čokoladne kuglice s orasima recept
Božanstveni okus
Ove kuglice od čokolade i oraha su prefine, lako ih je napraviti – ne morate čak ni paliti pećnicu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
neočekivan kupac
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
lifestyle
Ženski parfemi koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
OMILJENI SU
15 parfema koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
Popis recepata za kolače s orasima
Omiljeni sastojak
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
sve
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Baturina ostaje u Italiji: Englezi pokušali, odgovor stigao ekspresno
Javlja Fabrizio
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 2:3 u 14. kolu Serie A
Bravo, Luka!
Veliki preokret Milana u Torinu: Modrić dirigirao veznim redom, Rossoneri se vratili iz dva pogotka zaostatka
 
