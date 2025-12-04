Tko je najutjecajnija srpska influencerica koja osvaja svjetsku modnu scenu?

Srpska influencerica Tamara Kalinić jedno je od najprepoznatljivijih lica regionalne i svjetske modne scene.

Srpska influencerica Tamara Kalinić na svom je profilu na Instagramu podijelila trenutke s Tjedna mode u Rijadu, gdje se susrela i pozirala s Georginom Rodriguez, zaručnicom Cristiana Ronalda.

Georgina Rodriguez i Tamara Kalinić Foto: Tamara Kalinić/Instagram

Tamara Kalinić danas je jedno od najpoznatijih lica regionalne, ali i svjetske influencerske scene. Rođena je 1989. godine u Sarajevu, odrasla je u Novom Sadu, a kasnije se preselila u Veliku Britaniju, gdje je završila studij farmacije. Ipak, život ju je odveo u sasvim drugom smjeru – u svijet mode i ljepote.

Tamara Kalinić - 4 Foto: Afp

Svoj blog Glam & Glitter pokrenula je početkom 2010-ih, a ubrzo nakon toga otvorila je i istoimeni kanal na YouTubeu. Kroz kombinaciju luksuzne mode, osobnog stila i svakodnevnih trenutaka, Tamara je izgradila vjernu zajednicu obožavatelja i postala jedna od najutjecajnijih modnih influencerica.

Njezina prisutnost na najvažnijim svjetskim tjednima mode, suradnje s brendovima poput Fendija i Emporio Armanija, kao i njezina estetika, doveli su je do samog vrha modne scene.

Tamara Kalinić - 2 Foto: Afp

Tamara Kalinić - 5 Foto: Afp

Njezina postignuća prepoznata su i u profesionalnim krugovima – 2021. godine uvrštena je među 10 najutjecajnijih influencera svijeta, a 2019. godine našla se i na ljestvici 100 najuspješnijih influencera Velike Britanije prema magazinu "Sunday Times".

Na Instagramu je prati čak 2 milijuna ljudi, a svakodnevno ondje dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja, mode i svakodnevne inspiracije.

