Tko je srpska influencerica koja se našla u društvu Ronaldove Georgine?

Iza 36-godišnja Tamare Kalinić stoji put uspjeha koji vodi ravno među modne ikone.

Srpska influencerica Tamara Kalinić na svom je Instagram profilu podijelila trenutke s Tjedna mode u Rijadu, gdje se susrela i pozirala s Georginom Rodriguez, zaručnicom Cristiana Ronalda.

A tko je ova srpska influencerica?

Tamara Kalinić danas je jedno od najpoznatijih lica regionalne, ali i svjetske influencerske scene. Rođena 1989. godine u Sarajevu, odrasla je u Novom Sadu, a kasnije se preselila u Veliku Britaniju gdje je završila studij farmacije.

Ipak, život ju je odveo u sasvim drugom smjeru – u svijet mode i ljepote.

Svoj blog Glam & Glitter pokrenula je početkom 2010-ih, a ubrzo nakon toga otvorila je i istoimeni YouTube kanal. Kroz kombinaciju luksuzne mode, osobnog stila i svakodnevnih trenutaka, Tamara je izgradila vjernu zajednicu obožavatelja i postala jedna od najutjecajnijih modnih influencerica.

Njezina prisutnost na najvažnijim svjetskim tjednima mode, suradnje s brendovima poput Fendija i Emporio Armanija, kao i njezina estetika, doveli su je do samog vrha modne scene.

Njezina postignuća prepoznata su i u profesionalnim krugovima – 2021. godine uvrštena je među 10 najutjecajnijih influencera svijeta, a 2019. godine našla se i na ljestvici 100 najuspješnijih influencera Velike Britanije prema magazinu Sunday Times.

Na Instagramu ju prati čak 2 milijuna ljudi, a svakodnevno ondje dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja, mode i svakodnevne inspiracije.

U ljubavi joj također ide sjajno – zaručena je za Filippa Testaea, talijanskog modnog menadžera. Njih dvoje često zajedno putuju, pojavljuju se na prestižnim modnim događanjima i dijele zaljubljene trenutke sa svojim pratiteljima.

