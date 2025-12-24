Pretraži
bila joj djeveruša

Kako izgleda sestra Amal Clooney? Zapanjujuća fizička sličnost nije jedina stvar koju dijele

Piše E.G., Danas @ 21:01 Zanimljivosti komentari
Amal i George Clooney - 2 Amal i George Clooney - 2 Foto: Profimedia

Sestra Amal Clooney, poduzetnica Tala Alamuddin vratila se u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon razvoda od francuskog poduzetnika Nicolasa Le Talleca.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Diletta Leotta uživa u čarima trudnoće
javila se s plaže
Zanosna novinarka uživa u čarima trudnoće, uskom haljinom istaknula sve veći trbuščić
Ella Dvornik proslavila rođendan u Parizu
''Meni je već sve najbolje...''
Ella Dvornik se javila iz grada ljubavi, tamo je proslavila rođendan
Kate Middleton i princeza Charlotte zajedno svirale klavir na Badnjak
''poseban duet''
Pogledajte video! Blagdansko iznenađenje Kate Middleton i Charlotte koje je osvojilo javnost
Božić ima svoj zvuk - Koje pjesme s mirisom blagdana vole naši poznati?
prava glazbena poslastica
Božić ima svoj zvuk: Koje pjesme s mirisom blagdana vole naši poznati?
Kako izgleda sestra Amal Clooney?
bila joj djeveruša
Kako izgleda sestra Amal Clooney? Zapanjujuća fizička sličnost nije jedina stvar koju dijele
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
Jelena Rozga oborila rekord posjećenosti ovogodišnjeg Adventa u Trogiru
šuškanja sve glasnija
Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''
Tylor Chase privremeno smješten u hotel
scene koje bole
Uznemirujući prizori nekad velike dječje zvijezde, danas je beskućnik i živi na ulici
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Sud odbio prijedlog Beroševe obrane za izdvajanje dokaza
afera Mikroskopi
Donesena važna odluka na suđenju Berošu: Sve je zakonito!
show
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
zdravlje
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Šokantni podaci nove studije
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
zabava
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Psihologinja s Harvarda ističe jednu tvrdnju koja će prekinuti svaki odnos i vezu! Kad ovo kažete, gotovo je
Mix
Psihologinja s Harvarda ističe jednu tvrdnju koja će prekinuti svaki odnos i vezu! Kad ovo kažete, gotovo je
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Poražavajuće riječi iz Real Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Odbacili ga
Poražavajuće riječi iz Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Bomba iz Italije! Romano otkrio: Evo koliko je europski velikan nudi za Branimira Mlačića
Bomba iz Italije!
Romano otkrio: Europski velikan se sastao s Mlačićem, evo koliku cifru nude Hajduku
tv
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Finalni ciklus MasterChefa započinje dvobojem Krunoslava i Endrine
NAPETO!
Finalni ciklus MasterChefa započinje dvobojem Krunoslava i Endrine
MasterChef: Krunoslav razočarao žiri svojim jelima! "Ljuti me to što nisi bio spreman!"
NIJE ISKORISTIO PRILIKU
Krunoslav razočarao žiri svojim jelima! "Ljuti me to što nisi bio spreman!"
putovanja
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Nije jeftino, ali je fino
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
novac
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Bitka se nastavlja
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Zaboravite povratak vinila - jedan drugi otpisani medij hit je na ovogodišnjim božićnim listama
potražnja rasla 75 posto
Zaboravite povratak vinila - jedan drugi otpisani medij hit je na ovogodišnjim božićnim listama
lifestyle
Ana Gruica Uglešić u Zarinoj haljini na božićnom partiju GKM Split 2025.
Cjenovno prihvatljiva
Ova haljina od 50 eura savršen je izbor za blagdanske zabave, ima je i Ana Gruica Uglešić i baš joj super stoji
Savjeti za savršenu makovnjaču i orahnjaču
Bez greške
Pet muka koje mučimo s orahnjačom i makovnjačom napokon su riješene, pročitajte savjete
Kolinda Grabar-Kitarović na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora
ELEGANTNO IZDANJE
Kultna torbica, efektne salonke, elegantna haljina... Izdanje Kolinde Grabar-Kitarović je bez greške
sve
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene