Kako izgleda sestra Amal Clooney? Zapanjujuća fizička sličnost nije jedina stvar koju dijele

Sestra Amal Clooney, poduzetnica Tala Alamuddin vratila se u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon razvoda od francuskog poduzetnika Nicolasa Le Talleca.

Amal Clooney posljednjih dana je velika podrška svojoj sestri Tali Alamuddin, koja započinje novo životno poglavlje nakon raspada drugog braka. Dizajnerica modnih dodataka vratila se iz Singapura u London, gdje sada živi u blizini obitelji.

Kako pišu strani mediji, Tala Alamuddin razdvojila se od supruga, francuskog poduzetnika Nicolasa Le Talleca, te se odlučila na povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema navodima bliskih izvora, Amal i njezin suprug George Clooney pružaju joj snažnu podršku dok se prilagođava životu nakon razvoda, a sestre su oduševljene što ponovno žive blizu jedna drugoj, jer je njihova povezanost oduvijek bila iznimno snažna.

Tala i Amal često se uspoređuju zbog sličnog izgleda, no još su poznatije po bliskom odnosu koji su zadržale unatoč životu na različitim kontinentima. Tala je imala važnu ulogu i na Amalinu glamuroznom vjenčanju s Georgeom Clooneyjem u Veneciji 2014. godine, gdje je bila djeveruša.

Nakon razvoda od prvog supruga, Tala je 2017. godine pokrenula brend TALA by Tala Alamuddin, poznat po upečatljivim modnim dodacima. Amal često nosi sestrine dizajnerske komade, uključujući i na velikim javnim događanjima.

Po povratku u London, Tala se oglasila na društvenim mrežama, istaknuvši kako ulazi u novo životno poglavlje, fokusirano na osobni razvoj, kreativnost i nove poslovne projekte.

Osim nastavka razvoja luksuznog brenda, Tala je u Londonu pokrenula i nove projekte usmjerene na wellness i održivost, uključujući inovativne dodatke za pametne prstenove. Kako ističe njezin tim, fokus joj je na osnaživanju žena i poticanju života u skladu sa sobom.

Čini se da je povratak kući za Talu Alamuddin više od promjene adrese – riječ je o potpunom resetu, uz snažnu podršku obitelji, a prije svega sestre Amal.

