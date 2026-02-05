Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio

Sedam godina od smrti slavnog dizajnera Karla Lagerfelda, njegova oporuka našla se u središtu sudskog spora nakon što je nepoznati podnositelj podnio zahtjev za osporavanjem.

Karl Lagerfeld, legendarni modni dizajner koji je preminuo 2019. godine, i sedam godina nakon smrti izaziva veliku pozornost javnosti, ovoga puta zbog pravne bitke oko njegove goleme imovine vrijedne oko 200 milijuna eura.

Najpoznatiji i najneobičniji dio Lagerfeldove oporuke odnosi se na njegovu razmaženu burmansku mačku Choupette, kojoj je osigurao bogatstvo od oko 1,5 milijuna dolara, kao i kuću s vrtom te stalnu skrb bivše kućne pomoćnice.

Dizajner je još za života detaljno isplanirao da njegova ljubimica nastavi živjeti u luksuzu, pa se čini da aktualni sudski spor neće ugroziti Choupettin životni stil.

No ostatak imovine sada je pod znakom pitanja. Prema pisanju The Timesa, Lagerfeldova oporuka iz 2016. godine osporena je od strane nepoznatog podnositelja zahtjeva, čime se otvara mogućnost da njegovi nećaci i nećakinje, koji su prvotno bili potpuno isključeni, ipak dođu do dijela nasljedstva.

U oporuci je Lagerfeld najveći dio bogatstva ostavio ljudima koje je nazivao svojom "pravom obitelji" – dugogodišnjem asistentu Sébastienu Jondeauu, kumčetu Hudsonu Kroenigu te modelima Bradu Kroenigu i Baptisteu Giabiconiju. Krvni rođaci s njim godinama nisu bili u kontaktu, a neke nije vidio još od 1970-ih.

Ako bi sud poništio oporuku prema francuskom zakonu, imovina bi se raspodijelila među njegovim najbližim srodnicima. To bi značilo da bi djeca njegovih pokojnih sestara mogla postati nasljednici, iako su odnosi bili izuzetno hladni. Jedan od nećaka ranije je čak izjavio da ne bi prihvatio novac, jer s ujakom nije imao nikakav odnos.

Sličan problem pojavio se nedavno i s oporukom Brigitte Bardot, prema kojoj je sav imetak ostavila zakladi za zaštitu životinja, dok bi njezin sin Nicolas-Jacques Charrier ostao bez ičega da francuski zakoni ne propisuju kako nasljednici imaju prako na 50% ostavštine.

Kao da pravna drama nije dovoljna, Lagerfeldovu ostavštinu prati i porezna istraga. Vlasti istražuju je li dizajner zapravo živio u Parizu, a ne u Monaku kako je tvrdio, što bi moglo rezultirati neplaćenim porezom u iznosu od 20 do 40 milijuna eura.

I dok se odvjetnici bore oko milijuna, jedno je sigurno – Choupette ostaje zaštićena. Instagram-slavna mačka i dalje simbolizira Lagerfeldovu ekscentričnost, luksuz i ljubav prema životinjama, dok se oko ostatka njegova bogatstva vodi prava obiteljsko-pravna bitka.

Mačka Choupette bila je inspiracija Jaredu Letou za kostim za Met Galu prije tri godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

