Pretraži
oko 200 milijuna eura

Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio

Piše E.G., Danas @ 19:02 Zanimljivosti komentari
Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld Foto: Profimedia

Sedam godina od smrti slavnog dizajnera Karla Lagerfelda, njegova oporuka našla se u središtu sudskog spora nakon što je nepoznati podnositelj podnio zahtjev za osporavanjem.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Hari Mata Hari o ulozi peterostrukog djeda!
''Velika produktivnost''
Hari Mata Hari progovorio o ulozi peterostrukog djeda: ''Svi su na dobrom putu, kao što je i djed''
Osporena odluka Karla Lagerfelda
oko 200 milijuna eura
Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio
Rišpet predstavlja baladu koju im je napisao legendarni pjesnik Jakša Fiamengo!
ponosni otac!
Ivo Amulić otkrio gaji li njegova petogodišnja kći ljubav prema glazbi: ''Uvijek show kod kuće!''
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Kći Olje i Igora Vorija proslavila 13. rođendan
vrijeme leti!
Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!
Kayla Simmons zapalila Instagram zanosnim izdanjem u bikiniju
''Božica Instagrama''
Bivša odbojkašica u mini bikiniju mami uzdahe sa svih strana: ''Telefon mi se pregrijao''
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 15
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce 4
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Vedrana Rudan podijelila potresni tekst o prizorima s onkologije 3
''Žena neutješno plače''
Potresna ispovijest Vedrane Rudan o prizorima iz bolnice: ''Mladi ljudi dave se u raku''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Plenković o aktualnim temama
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
show
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
zdravlje
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
Gotovo 100 % ljudi ih ispušta
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Parkinsonova bolest: Kako nastaje, koji su prvi simptomi i kako se liječi?
može nastupiti bilo kada
Parkinsonova bolest: Kako nastaje, koji su prvi simptomi i kako se liječi?
zabava
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
tech
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
sport
Preminuo je bivši igrač Dinama, odigrao je 310 utakmica i zabio 10 golova
počivao u miru
Preminuo je bivši igrač Dinama, odigrao je 310 utakmica i zabio 10 golova
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
Što se tu dogodilo?
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
U dobru i zlu: Nije ovako zamišljao svoj život, ali mora se prilagoditi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nije ovako zamišljao svoj život, ali mora se prilagoditi
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Kako poboljšati okus povrtnog variva?
Čudo
Mali trik za fantastično povrtno varivo – sastojak koji obično bacimo u smeće, a to je velika greška
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Ozbiljan problem
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Cipele za proljeće 2026. godine
Najveći trendovi
Ovo je pet vrsta cipela koje ćemo najviše nositi ovog proljeća - neke možda već imate u ormaru
Najbolje Severinine haljine
JEDNOSTAVNO SAVRŠENE
Severinine najbolje haljine: 10 modela u kojima je blistala, koji je najljepši?
sve
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Preminuo je bivši igrač Dinama, odigrao je 310 utakmica i zabio 10 golova
počivao u miru
Preminuo je bivši igrač Dinama, odigrao je 310 utakmica i zabio 10 golova
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene