Tko je naočiti Španjolac na klupi Rijeke? U sjeni iznenadne drame dobio priliku karijere

Trener Rijeke Victor Sanchez zbog zdravstvenih problema će biti odsutan s utakmice protiv Omonije, a na klupi će ga mijenjati naočiti zamjenik Ramiro Muñoz.

Još uvijek aktualni nogometni prvak Hrvatske Rijeka u četvrtak na Rujevici igra uzvratnu utakmicu Konferencijske lige protiv ciparske Omonije, no na klupi neće sjediti trener Victor Sanchez.

Kako su izvjestili iz kluba, Španjolac je završio u utorak navečer u bolnici, a dok se ne obave sve pretrage, na klupi će ga zamijeniti pomoćnik Ramiro Muñoz.

Naočiti Muñoz tako će predvoditi Rijeku u najvažnijoj utakmici u posljednjih 50 godina kluba, iako je njegova trenerska karijera tek u počecima.

Rođen 10. veljače 1994. u Madridu, Muñoz je započeo svoj nogometni put u rodnoj Španjolskoj kao stoper, no bez prevelikog uspjeha. Nakon zaključenja igračke karijere i početka trenerske karijere, preselio se u Finsku gdje je počeo raditi u nižim kategorijama i kao pomoćni trener u HPS Helsinki i VJS Vantaa.

Tijekom deset godina života u Finskoj, naučio je tamošnji jezik, a koliko se dobro prilagodio, pokazuje i to da je radio kao pomoćni trener nekolicine klubova i zamjenik izbornika finske U21 selekcije koja se kvalificirala na Europsko prvenstvo za U21 reprezentacije 2025. godine.

U siječnju 2025. na poziv Victora Sancheza se pridružio stručnom stožeru slovenskog prvaka Olimpije iz Ljubljane, a svega nekoliko mjeseci kasnije zajedno su se preselili u Rijeku.

Prema španjolskim medijima, Muñoz je trener moderne nogometne filozofije koji posebnu pažnju posvećuje taktičkoj analizi prekida i igri bez lopte, ali i psihološkom pristupu radu s igračima. Njegova priča često se opisuje kao primjer kako se iz profesionalnog sportskog neuspjeha može izroditi uspješna trenerska karijera – nakon ozljede kao igrač, fokus je usmjerio na trenerski rad.

