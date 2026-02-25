Iako rođen bez šaka, nije odustao od svog sna: Tko je glazbeni virtuoz koji publiku nerijetko dirne do suza?

Rođen bez šaka, Michel Tirabosco odrastao je u obitelji glazbenika, gdje je razvio želju da postane umjetnik. Ono što je počelo kao dječačka želja, s vremenom ga je odvelo na najveće pozornice. Danas je virtuoz svjetskog glasa na panovoj fruli, koji svojom glazbom publiku nerijetko dirne do suza. Kako je tekao njegov put, podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Ono što bi nekome možda bilo čudno i nemoguće, za umjetnika svjetskog glasa Michela Tirabosca je svakodnevica.

Iako rođen bez šaka to ga nije spriječilo da postane jedan od najboljih svirača panove frule. A sve je počelo kad je za sedmi rođendan od oca dobio ovaj instrument.

''Nisam imao izbora. Jedan je dan došao moj otac s ovim instrumentom i meni se svidio. Spasio mi je život. Uvijek sam htio svirati. Moj otac je operni pjevač i ja sam svaki dan pitao tata, tata možeš li mi dati nešto, neko rješenje i za mene je to bilo fantastično. Ne trebamo prste i za svirati je jako jednostavan instrument'', priča nam Michel.

Od tada je neprekidno vježbao. Sa 16 je već imao prvi koncert sa simfonijskim orkestrom. A ubrzo nakon toga snimio je i svoj prvi album.



''Prvi CD, da naravno. Počeo sam jako mlad. - kad sam imao 14 godina, bio sam prestravljen, ali naravno to je cijeli život, to je strast. Prvi CD sam objavio s 20, a prvi long play s 18'', govori Michel.

Rođen s invaliditetom, Michel je u glazbi pronašao poziv i utočište. Odbijajući etikete, nadilazi žanrove, a svakim svojim nastupom publiku dirne do suza.

''Jako me dirnulo naravno, moć glazbe, to je fantastično, to je moj jezik, moja molitva. Jako sam sretan. Nadam se da ljudi plaču ne zato što su tužni. Glazba ti daje mnogo emocija'', govori Michel.

Panova frula jednostavan je instrument, ali s Michelovim vještinama postaje produžetak ljudskog glasa.

''Jasno. To je jednostavan instrument i sviraš ga kao što pjevaš. Ja se osjećam kao pjevač. Jako je ekspresivno, ekspresivan instrument, imamo vibrato s pomicanjem instrumenta. Treba mnogo daha, trebate jako puhati'', objasnio nam je.

Michel Tirabosco sada je na turneji s violinistom Andreom Rieuom. Lani je posjetio i Zagreb a tu se ponovno vraća 20. studenog.

''Jako sam sretan. Posjetili smo tako mnogo gradova, različitih kultura. Za mene je to stvarno zanimljivo i iznad svega to je fantastično iskustvo, avantura. Mnogo toga dijeliš s glazbenicima, lijepo su me primili i to je fantastično'', govori.

I nigdje ne ide bez svoje panove frule. Iako ih ima nekoliko naravno da postoji ona koja je srcu draža.

''U Rumunjsku sam došao prije 30 godina i upoznao sam proizvođača Pan flutea i izgradili smo ovaj instrument. Odabrao sam sve cijevi. Bilo je fantastično, odlično iskustvo za mene i to mi je najbolja. Možda ću i umrijet s njom''.

Osim što nastupa predaje i na konzervatoriju. Michelova priča je izvor inspiracije jer utjelovljuje humanizam, otpornost i sposobnost da prepreke pretvori u snagu.

