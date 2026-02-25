Gdje je danas pobjednik Sanrema koji je rekao ne odlasku na Eurosong?

Pobjednik Sanrema 2025. Olly vratio se na najpoznatiju talijansku pozornicu nakon uspješne 2025. godine.

Talijanska pop scena u 2025. dobila je novo veliko ime: kantautor iz Genove Olly, pravim imenom Federico Olivieri, osvojio je prvo mjesto na Sanremu 2025. s baladom "Balorda Nostalgia".

Iako je mogao ići na Eurosong, Olivieri je to odbio zbog, kako je sam izjavio, turneje i drugih obveza, te nije dobio međunarodnu izloženost kakvu inače dobiju izvođači kada odu na najveće svjetsko glazbeno natjecanje. Iz tog razloga, mnogi nisu u toku s novostima o mladom glazbeniku, koji je u utorak otvorio 76. izdanje Sanrema.

Olly je rođen 2001. u obitelji odvjetnika i sutkinje, a u mlađim danima je igrao ragbi. Prije nego se široj publici predstavio na Sanremo Giovani 2022., upisao se na konzervatorij u Genoi, da bi se kasnije preselio u Milanu gdje je studirao biznis i menadžment. S 15 godina je započeo svoju glazbenu karijeru, a godinu kasnije je objavio i svoj prvi EP. Poslije niza singlova koji nisu naišli na odjek javnosti i obrada, dobio je ugovor s diskografskom kućom i otvorio koncerte za Blanca, nakon čega je napokon dobio pozornost publike.

Pobjedom na Sanremo Giovani 2022., dobio je priliku da nastupa u kategoriji "Prvaci" na Sanremu 2023., osvojivši 24. mjesto.

Federico Olivieri Olly - 2 Foto: Profimedia

Na natjecanje se trijumfalno vratio dvije godine kasnije, kada ga je u finalnoj večeri 75. izdanja Festivala di Sanremo, Carlo Conti proglasio pobjednikom, ispred Lucija Corsija i Brunorija Sasa. Nakon pobjede krenule su rasprave o Eurosongu, no na vidjelo su izašle njegove ranije pjesme u kojima je veličao nasilje protiv žena i vrijeđao homoseksualnu zajednicu, zbog čega se naknadno ispričavao. Ipak, na kraju je donio odluku kako neće otputovati u Basel.

Federico Olivieri Olly - 1 Foto: Profimedia

Federico Olivieri Olly - 4 Foto: Profimedia

Ako je Sanremo bio lansirna rampa, FIMI/NIQ "Top of the Music" je potvrdio da se radi o fenomenu. Prema službenoj objavi Talijanske udruge glazbene industrije (FIMI) navodi se da je Olly imao najprodavaniji album i singl u 2025. godini. Izdanje "Tutta vita" bio je na vrhu Top 100 albuma, dok je pjesma "Balorda Nostalgia" završila na vrhu Top 100 singlova.

I Rai je početkom 2026. dodatno naglasio da je Tutta vita bio najprodavaniji album 2025. prema Top of the Music FIMI/NIQ.

Paralelno s diskografskim uspjehom, Olly je pokrenuo veliku koncertnu priču turnejom "Olly – Tutta vita Tour 2025–2026". U talijanskim medijima često se spominje kako su brojni klupski i dvoranski datumi bili rasprodani, što je bilo i jedan od razloga zbog kojih je oko Eurosonga nastala dilema rasporeda.

Olly - 4 Foto: Profimedia

Olly - 5 Foto: Profimedia

Nakon Sanrema 2025, "Balorda Nostalgia" postaje centralni hit koji vuče cijelu eru — i po prodajnim i po streaming pokazateljima u godišnjem presjeku.

Početkom 2026. Olly se simbolično vratio na Ariston, otvorivši Sanremo 2026. kao pobjednik prethodne godine, čime je zaokružio bogatu i uspješnu godinu.

Olly - 1 Foto: Profimedia

Danas je fokusiran na nastavak turneje "Tutta vita", koje ga je iz statusa novog favorita pretvorilo u jednog od komercijalno najjačih talijanskih izvođača svoje generacije.

